科技達人實試手機穩定器　4強鬥定力

很多人會用手機拍片和直播，想影片更定更靚，梗係要配番支三軸雲台。近年這類手持穩定器愈趨平民化，定價千元左右有交易。今次一於請科技達人兼Zeta店長小丁，測試4大人氣手機雲台，包括Freevision Vilta-M、Zhiyun Smooth 4、Snoppa Atom和Feiyu Tech SPG2，睇睇邊支最好用。



Freevision Vilta-M 跟隨模式

Freevision新一代Vilta-M三軸手持雲台，最大特點是強化POV跟隨模式，營造電影般的拍攝效果。此外，雲台能夠旋轉360度，以便拍攝一些特別鏡頭。另支援《FV Share》App作移動延時、慢動作拍攝等功能。



Zhiyun Smooth 4 速度提升

Zhiyun Smooth 4除了在手柄前後加入多個操控按鍵，還於左側加設轉輪，配合《ZY Play》App可調校對焦、變焦等效果。長按手柄的上按鍵即可進入「瘋狗模式」來提升反應速度，以便拍攝動感畫面。



Snoppa Atom 摺疊便攜

Snoppa推出的Atom早前於Indiegogo超額集資近150倍，之所以咁受歡迎，全因三軸雲台加入摺疊式設計，而且機身內置2,000mAh電池，透過手機夾位置的無線充電座，可即時為手機充電；加上附設3.5mm插口供接駁各式收音咪。



Feiyu Tech SPG2 多鍵操控

Feiyu Tech SPG2採用金屬結構，手柄備有多個操控按鈕，並可利用側面的調焦環去調校拍攝設定。機身提供USB及3.5mm插口，前者可連接手機供電，後者支援外置收音咪等，還可經藍牙將音訊傳送到手機。



Round 1：震動拍片鬥穩定

今次小丁帶埋「震動神器」來測試手機雲台，它會360度不斷晃動以營造不穩定的拍攝環境，看看各款雲台在Lock Mode情況下，能否保持一致的拍攝角度，還是會隨着「震動神器」左搖右擺？測試結果顯示，只有Vilta-M和Atom能夠保持拍攝的角度一致，穩定性稍稍佔優。至於Smooth 4和SPG2在搖晃一段時間後，會出現角度偏移，令畫面的水平有點傾斜。



Round 2：人像追蹤鬥準確

人像追蹤是手機拍片常用的功能之一，今次4款雲台均附有專屬App支援追蹤功能，一於在熙來攘往的街道，測試各款Apps能否Lock實主體追焦，抑或Focus焦點錯落在路人甲身上。小丁試玩後，認為Vilta-M無論是人像的正面、側面或轉身時，都依然追蹤到主體，而且追蹤速度最快最準。其餘3支雲台有的無法全程Lock實主體，有的認不到側面或背面，較容易甩焦。



Round 3：手持操控鬥簡便

體積小巧的Atom，按鍵設計和實際操控都算簡便，但當使用Semi Follow半追蹤模式時，某些角度會變成Full Follow全追蹤。Vilta-M手柄備有開關和拍攝鍵以及操控桿等配置，熟習按鍵操作後算是易用。至於SPG2特設撥桿和Roll旋鈕去調校雲台角度，還有小型LED輔助，讓用家觀察拍攝設定和狀態。雖然Smooth 4的按鍵較多，但由於不設Joystick，需要靠雙手去Pan鏡，對於新手來說較為難用。



總結：Vilta-M表現平均 Atom男女合用

揀手機雲台最緊要夠定，當中Vilta-M無論在震動神器抑或人像追蹤測試，表現都稍稍佔優。若各位需要經常將雲台帶出街使用的話，摺疊設計的Atom亦是不錯選擇，加上備有粉紅色和黑色機身可揀，男女合用。

