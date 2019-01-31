「喜豬拱門 HAPPIG New Year 」@海港城 - 七米高巨型許願喜豬聚寶盆

為迎接己亥豬年，海港城於即日至2019年2月19日期間，以「喜豬拱門」為題，於海運大廈露天廣場設置七米高的巨型「喜豬聚寶盆」。海港城更於即日至2019年2月19日期間，以「喜豬拱門」為題，於海運大廈露天廣場設置七米高的巨型「喜豬聚寶盆」。原來「喜豬拱門」的主題源於老舊成語「肥豬拱門」，肥豬象徵財富；除夕夜肥豬來拱門就象徵吉兆，期望大家新年財源滾滾。這道「喜豬聚寶盆」由多個框架組成，並以色彩鮮艷的繩索於框架上運用幾何設計編織出不同的喜慶圖案如桃花、金錢等，型格得來又不失傳統。



新年許願實在好意頭，所以海港城今年增設數碼互動許願體驗，大家可於海運大廈樓梯裝置前捐款HK$20，挑戰互動小遊戲，獲取幸運錦囊，內有預測來年運程的「福豬開運卡」和「許願金幣」。之後將金幣投入喜豬錢罌許願，金幣便會由開運軌道滾進巨型「喜豬聚寶盆」，祝福大家財源滾滾，諸事如意，心想事成。



至於全城焦點的「海港城利是封」，因應豬在中國傳統上有財富的象徵，豬豬渾圓的福相，有如飽滿的荷包，所以海港城以「荷包常滿」作豬年利是封的設計概念，寓意家肥屋潤及幸福滿載。今年的利是封呈「荷包」形，邊形裁切(die-cut)出一大一小並以5個吉祥元素，如桃花、大吉、錦鯉等為主題，設計出10款利是封，並大玩強烈顏色對比，傳統中滲出現代型格。整個新年活動所籌得的善款將全數撥捐「香港血癌基金」，幫助血癌病患者。

