三界五行：砧板、碗布要清潔　小心病從口入

病從口入，在家宅中，與口關係最密切就是廚房，不論何年何月或廚房坐向，任何廚房都有三個健康隱患，絕對不可掉以輕心，這就是：砧板、碗布、百潔布。如果不注意使用安全，灶君老爺也保佑不了。



很多家庭都只有一個砧板，這就不符合「砧板生熟要分家」的衞生要求，這並非吹毛求疵，也不是危言聳聽，無雞不成宴，而白切雞是最受歡迎，拜神更一定要有全雞。年年有餘，魚也少不了，使用同一個砧板，這些河鮮海鮮身上如果有細菌、寄生蟲，就會留在砧板上，而這些細菌、寄生蟲，真的像俗語說「水洗也不清」，用這個砧板來處理熟食，切雞、燒肉，很可能會被污染，輕則肚瀉腸胃炎，重則感染寄生蟲，甚至肝吸蟲或其他更惡毒的寄生蟲。



碗布和百潔布清潔碗碟時，接觸到煮餸用的花生油、粟米油，花生、粟米及所榨的食油，如果存放過久，會產生黃麴霉素，黃麴霉素已被證實是致癌物質，碗布和百潔布天天和花生油、粟米油接觸，雖然是天天洗，而且用洗潔精、熱水認真洗，但未必可以徹底去除隱患，日積月累，有可能衍生黃麴霉素，廚房的碗布，一直以來被公認為最藏污納垢的，但人們忽略了還可能藏有致癌物質，如果一塊碗布、一塊百潔布，用了一年半載才換，那就增加了風險。安全起見，最好是勤換，花生油、粟米油轉化為黃麴霉素需要一段日子，這樣就可以消除隱患。



方向宇