自家製忌廉紅椒醬 撈意粉一流
2019年01月31日 15:00
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搶眼的忌廉紅椒意粉，健康惹味。（互聯網）
煮意粉，一個美味的醬汁很重要，唔想用現成醬汁咁普通？原來自已整都唔難。IG@dontgobaconmyheart_ 就教大家做紅椒醬意粉，先利用炒香的洋葱粒和煮腍的紅椒攪成蓉，再加忌廉、芝士碎和調味去煮，想味道更濃厚一點，不妨加點煙熏紅椒粉。變得濃稠的紅椒醬汁和意粉拌勻，醬汁掛在意粉上，不會水汪汪，由於加了點辣椒碎和芝士，令質感變得辛香滋味，輕易KO一大盤。
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材料：
烤軟紅椒 1罐
Linguine 350克
忌廉 250毫升
牛油 1湯匙
洋葱粒 1個
蒜蓉 2瓣
帕爾馬芝士碎 半杯
芫荽碎 1湯匙
煙熏紅椒粉 半茶匙
鹽 少許
黑胡椒碎 少許
辣椒碎 少許
做法：
1.煮溶牛油，加洋葱粒、蒜蓉炒至軟身。
2.將洋葱粒、紅椒，倒入攪拌機攪成蓉。
3.紅椒蓉、忌廉煮勻，加9成帕爾馬芝士、9成芫荽碎、鹽、黑胡椒碎、辣椒碎拌勻。
4.倒入煮熟的意粉拌勻醬汁，灑上剩下的芝士碎和芫荽碎作裝飾。