自家製忌廉紅椒醬　撈意粉一流

煮意粉，一個美味的醬汁很重要，唔想用現成醬汁咁普通？原來自已整都唔難。IG@dontgobaconmyheart_ 就教大家做紅椒醬意粉，先利用炒香的洋葱粒和煮腍的紅椒攪成蓉，再加忌廉、芝士碎和調味去煮，想味道更濃厚一點，不妨加點煙熏紅椒粉。變得濃稠的紅椒醬汁和意粉拌勻，醬汁掛在意粉上，不會水汪汪，由於加了點辣椒碎和芝士，令質感變得辛香滋味，輕易KO一大盤。

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材料：

烤軟紅椒 1罐

Linguine 350克

忌廉 250毫升

牛油 1湯匙

洋葱粒 1個

蒜蓉 2瓣

帕爾馬芝士碎 半杯

芫荽碎 1湯匙

煙熏紅椒粉 半茶匙

鹽 少許

黑胡椒碎 少許

辣椒碎 少許



做法：

1.煮溶牛油，加洋葱粒、蒜蓉炒至軟身。

2.將洋葱粒、紅椒，倒入攪拌機攪成蓉。

3.紅椒蓉、忌廉煮勻，加9成帕爾馬芝士、9成芫荽碎、鹽、黑胡椒碎、辣椒碎拌勻。

4.倒入煮熟的意粉拌勻醬汁，灑上剩下的芝士碎和芫荽碎作裝飾。