Samsung Pay用戶　手機直接領交津

Samsung今天宣布，Samsung Pay Smart Octopus用戶可透過手機領取「公共交通費用補貼計劃」的補貼，計劃覆蓋多項公共交通工具，包括港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。



由2019年2月開始，Samsung Pay Smart Octopus用戶可於每月16日起，在手機上透過八達通App領取上一個月的公共交通費用補貼。用戶所領取之金額將會直接存入Samsung Pay Smart Octopus，無需排隊或到指定的「補貼領取站」換領。而用戶只要在支援Samsung Pay Smart Octopus的Samsung智能手機上，在八達通App中註冊成為「公共交通費用補貼計劃」帳戶，便可以查詢公共交通開支詳情。



政府於今年推出免入息審查的「公共交通費用補貼計劃」，市民每月的公共交通開支若超出$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供百分之二十五的補貼，補貼金額以每月$300元為上限。