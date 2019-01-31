靈敢侶情：新年請用微笑應對怪獸親戚

新年將至，又是怪獸親戚出籠的時候。



這類所謂親戚，一年只見一次，輩份不明，名字亦叫不出口。奇就奇在，一向不聯絡，他們又突然很「關心」你的一切︰感情生活、體形、前途、子宮健康、財政狀況……



「拍拖／結婚未？」

「肥咗喎！」

「考到邊間大學？」

「有得生未？」

「買樓未？」



總之，一些連你都未想得通，甚至沒有想太多的問題，他們都比你更想知道。



一下子，你都來不及反應，到底是笑好還是尷尬比較好？以為笑一笑迴避吧？他們搬上飯桌再問多次。又以為表現得尷尬，對方會識做不再追問吧？才不，分分鐘，他們視你的尷尬為黑面，大大聲說︰「關心吓你啫！唔使咁介意既後生女／仔！」便將責任全部推給你。



以前遇到這種人，我真的會還擊，一於黑面給你看，有本事你再問！但自從以下的一次之後，我學會笑。



有次，一位品牌代表聽到我說自己是作家，竟然立即用高八度的聲線，一臉嘲笑地說︰「哎唷，作家喎（尾音無限拉長）！」當時，我真的很想罵回去，心想︰



「跟你們合作多年，我一直以寫作、創作和主持節目為生，每年都有出書，為何要嘲笑我？我不是作家難道妳是？」



但下一秒，我便笑了。



我沒有必要被她的品格，影響我的品格。我只會被成功、有禮、有出色的人影響。她這種野人大媽，不配。



你要看得起自己，無必要跟這種人相提並論。



世上總有些人，沒家教、沒社交禮儀、以取笑人和令人尷尬為樂，你的難受、臭臉、還擊，是他們的主要食糧。人家餓足一年才找到你這個獵物，就當做個善事，交個笑容，餵一餵餓到口臭的野生動物吧！



新年遇上這類人？想一想我這篇專欄，就讓我的文字，在那一刻陪你來個會心微笑。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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