【健樂事】飲飽食醉　咪浸溫泉

終於等到下星期放農曆年假，不少人早就預備好外遊計劃，其中溫泉之旅可說是港人最喜歡的行程之一，不過要注意是，人人浸溫泉，不是人人都適合浸溫泉呀！



【濕疹人士要避免】

溫泉水具有多種療效，但要患有高血壓及心臟病患者，就要避免浸溫泉，因為身體浸在高溫的泉水中會令血管擴張，因而令血壓上升和心跳加快，繼而增加了心臟負荷。

此外，患有皮膚病如濕疹或膚質過敏人士亦不適合浸溫泉，因為浸泡過久的話，皮膚表面的水分和油脂都會流失，而皮膚失去保護膜就會變得更乾，導致病情復發或惡化。若是長期病患者或長者，更應先諮詢醫生的意見，才決定是否浸溫泉。以下為其餘浸溫泉要點，大家可以參考一下。





1.限時浸泡

每次浸泡最好以15分鐘為限，否則體溫不斷上升，容易引致頭暈，嚴重甚至會失去知覺。



2.空肚或過飽也不宜

不能空肚或太飽肚去浸溫泉，因為空肚易引起頭暈、作嘔、疲倦；而吃得太飽則會妨礙消化。



3.小心酒精

喝酒後千萬不能立即浸溫泉，因為酒精會使血液流量加大，心臟負荷增加，而熱熱的泉水同樣會加快血液循環、血壓升高，可以想像氣血遇熱便運行得更快，令心臟負擔加重，嚴重時會出現腦溢血的情況。



4.勿立即浸冷水

一般浸溫泉程序都是先浸熱泉水，然後再浸冷水，但剛剛浸完熱泉水的話，別立即去浸冷水，以免血壓急跌，導致休克。



5.留意皮膚情況

在浸泡過程中，若感到皮膚痕癢，應立即起身並以清水沖洗身體；而浸泡之後，應該徹底抹乾身體，並塗上潤膚膏。



6.不適要離開

浸溫泉期間如有任何不適，應該即時離開泉水，切勿再逗留溫泉中。

