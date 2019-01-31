清新芳香　陳皮紅豆年糕

新春賀年糕點有步步高陞、快高長人的吉祥寓意，是傳統應節美食。今日請來尖沙咀一間5星級酒店的米芝蓮1星中菜食府行政總廚張浪然師傅，教大家用天然無添加的食材，炮製清新芳香的陳皮紅豆年糕。張師傅指，傳統中式糕點講究及注重香軟度適中的口感，同時亦會利用合適食材提升糕點的香氣，今日示範的陳皮紅豆年糕為例，就是將3份糯米粉加1份澄麵粉的黃金比例，混合後蒸製成煙韌香軟的獨特口感，另加入蒸至剛好熟的紅豆粒，豐富味道層次，至於陳皮則有提香作用。



材料（5底分量）：

糯米粉 1.5斤

澄麵粉 半斤

紅豆 1斤

水 2,100克

粟粉 225克

陳皮 19克

沙糖 1.25斤



做法：

1. 紅豆注入450克水，蒸1.5小時後壓成蓉。

2. 陳皮洗淨後加150克水蒸30分鐘，保留陳皮水，將陳皮切成幼粒。

3. 混合糯米粉、澄麵粉及粟粉後，注入600克水撈勻後，加入紅豆蓉及陳皮粒拌勻。

4. 將剩餘的900克水加陳皮水煮溶沙糖，注入粉漿中拌勻，入模蒸約1小時即成。