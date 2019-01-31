本日日本：日本橋　率先賞「櫻海」光雕

日本櫻花尚未盛開，但「賞櫻」豈用等到初春？今天起在東京日本橋，就已經可以透過3D投影技術，浸沉在櫻花瓣紛飛的粉紅空間中賞花。是次活動名為「FLOWERS BY NAKED 2019 - 東京・日本橋」，由光雕藝術家村松亮太郎率領的團隊NAKED設計主理(費用：成人-平日1,600日圓，約HK$117）、周末假日2,000日圓，約HK$146）/小童-1,000日圓，約HK$73)，這次展覽便是利用光影效果，結合日本傳統的櫻花、茶文化，做出驚艷的聲光效果。展覽會場包含12個主題，全都繁花似錦，而且裝設了很多互動裝置，現場參觀者的動作，都會影響周邊光影的變化，例如踏上「花絨毯」，腳下便會投影出花卉地毯，要是在現場汲水盆前「蹲」，把手靠近噴水處，投影花瓣便會漂到手心中，非常好玩。



特別場景還有「一人一首 ～古今的圓窗～」、「竹林之風音」、「油菜花迴廊」、「春之小徑」及「茶室-調心之間」，重點更是主舞台的「大櫻彩」，可看到從天花板垂下的花飾，主螢幕還會投影出浮世繪大師葛飾北齋的作品，粉櫻繽紛又優雅。此外現場還有「花籤」可抽，以及有英國品牌「立頓」提供的多款合作飲品，包括櫻花珍皇家奶茶、櫻花雞尾酒、苦橙大吉嶺雞尾酒等，記得試番杯。



FLOWERS BY NAKED 2019 - 東京・日本橋

日期：即日至3月3日

時間：10:00am-8:00pm

地點：日本橋三井HALL（東京都中央區日本橋室町2-2-1 COREDO室町1・5F（入口於4F））

網站：https://flowers.naked.works/2019nihonbashi/

