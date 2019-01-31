新年遊日韓　抵玩上網方案

今年農曆新年假期係星期二、三、四，如果星期五（2月8日）攞埋假，連同星期六、日就有一個6天長假，相信唔少朋友都會選擇外遊鬆一鬆兼避年。今次就為大家推介港人外遊熱點日本、韓國的上網方案，睇吓邊款啱玩兼抵玩！



買外遊SIM：

買SIM卡一向係最抵玩，近期熱賣就有「3漫遊流動數據儲值咭」系列，日本方面就支援docomo 4G網絡，分4、7、10日版本，分別提供4GB、7GB及10GB的全速數據流量，全速用量用完後就改以限速無限上網。參考市價，4日版平均日費約$20.5，而7日版平均日費$14.8。韓國方面就支援SK Telecom 4G網絡，分6、8日版本，分別提供3GB及5GB全速數據流量，其後為限速無限上網。參考市價，6日版平均日費約$10.3，而8日版平均日費低至$9.6。



租Wi-Fi蛋：

嫌到埗換卡唔方便，亦可以選擇租借Wi-Fi蛋，一般Wi-Fi蛋服務都以日費計算，以WiFiBB為例，日本Softbank 4G服務每日$28，南韓LG U+4G服務每日$35，而且更有一系列優惠，包括超過3天的租用期回港日免費、銀聯卡持卡人可享8折租金等。假設去6天日本，再使用上述折扣，平均日費其實僅$18.6。用家只需於機場24小時營業的櫃台提取及交還Wi-Fi蛋，非常方便，不過就需要繳付$1,000按金。