Nagra HD DAC X　瑞士高分析解碼器

鑑於Computer Audio Source（CAS）樂迷對音色的要求愈來愈高，瑞士音響名牌Nagra推出最新旗盤級解碼器HD DAC X，可說是同廠經典型號HD DAC的升級版，採用最新一代的FPGA平台解碼回路，能在更直接及低失真的情況下處理音訊，支援最高PCM 24bit/384kHz，及DSD256高分析解碼，突出平時忽略了的音色細節，令人聲更清晰通透，加上內置超低抖動時鐘，杜絕時基錯差，令音色更流暢自然。



為了杜絕電源對音訊的影響，HD DAC X採用分體式供電設計，將供電部分設置於一個獨立的機箱中，完全獨立於解碼部分，有效杜絕干擾，同時內置一系列的電容器，配合虛擬電池技術，就算接駁家用電源，都能達致媲美電池般的寧靜穩定，加上更能為解碼、數碼、模擬、屏幕等各部分提供獨立供電，杜絕不必要的噪聲干擾，而且供電部分的機箱底盤由極厚身的金屬板製成，大大提升了堅硬度及穩定性，隨機附設有防震機架，能將解碼器及供電部分疊在一定，令擺放時更慳位，而且上下2組防震機架之間，設置了4粒小陶瓷珠，能有效吸收震動，令音色更穩定。