男士之夜：送狗迎豬　今期Best Buy冇得輸

【「咳神」實試 Wacom Cintiq 16畫賀年Sticker】

以往插畫師、設計師等都會用到繪圖板去從事創作，而且門檻相對較高，不過今時今日要創作就簡單得多，皆因Wacom推出全新Cintiq 16繪圖板，設有15.6吋屏幕之餘，定價亦只係5千蚊有找，難怪插畫師兼漫畫家的Cuson（咳神），試畫完新年Sticker，都心郁郁想換塊新板。

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【Toyota RAV4 版本選擇多】

Toyota新一代RAV4自從去年2018年在美國紐約車展亮相後，早已成為車迷的談論焦點，第5代新車無論外形與設備上都帶來了全新感覺，廠方亦因應不同地區會推出多個版本，動力配置及各項設備各異，近日有傳2019年4月日規版本將會在日本推出……

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【Bugatti Divo放售 稅前賣760萬美元！】

每逢有貴價新產品推出市場時，經常都有人打趣說「賣腎都唔掂」。筆者不清楚一個腎值幾錢，也不知道哪些國家容許這樣做，但相信閣下賣光心肝脾肺腎也不足以買到以下呢個玩具，都係發下夢就算喇。

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【Gold Note A6 EVO 意國生產低音澎湃】

針對高要求的發燒級音響迷，Gold Note推出最新座地喇叭A6 EVO，強調在意大利設計及人手製造，無論用料、技術及手工都是業界頂級，為了加強播歌時的低頻厚實感，在音箱內藏一組16cm的SEAS聚丙烯超低音單元，單元裝置在獨立而密封的箱室內，並配有專用的分頻網絡……

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【FA版鬥將大武士 型舞三龍棍】

如你是超合金迷最近都應該幾忙，剛將《無敵鋼人泰坦3》放入飾物櫃不久，超合金魂FULL ACTION系列的最新作《鬥將大武士》又已經推出市場了……

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【Tt電競耳機 變色定位準】

耳機是電競比賽的重要「武器」，事關聲音定位、互傳訊息都靠佢。新到港的Tt CRONOS Riing RGB 7.1便專為電競而設，搭載了50mm釹磁鐵驅動單元，比一般40mm單元大 56%……

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【法拉利488 Pista Spider埋身睇】

法拉利（Ferrari）488 Pista Spider正式在港澳發布，今起一連3日將連同《法拉利：躍馬激情》世界巡迴展於新濠天地展出，一系列的法拉利經典跑車及賽車展現眼前，當中包括Ferrari F1 2000、Ferrari 625A及F40等等殿堂級車款，讓車迷回顧法拉利在過去70多年的經典歷程。

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【唔使用腳 Olympus E-M1X 7.5級五軸防震】

家陣部部相機都講自己防震有幾勁，一般相機都有3~5級防震，而Olympus今年成立100周年，推出全新OM-D E-M1X旗艦級無反相機，其五軸防震技術支援7.5級咁勁，一般用家手持1~2秒長時間曝光絕對冇難度，有專業攝影師甚至可定住16秒咁耐，今時今日影夜景真係唔需要再帶腳架。

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