GO WILD功能時尚禦寒裝備　啱晒新春賞雪之旅

農曆新年向來是旅遊旺季，日韓更是熱門之選，除了可以血拼，唔少人也喜歡到當地賞雪，如果今個新年假打算外遊體驗白色冬日，就要快快準備好各式的禦寒裝備。一站式旅遊用品店GO WILD從世界各地搜羅糅合禦寒功能及時尚設計的服飾及配飾，大家即使在冰天雪地也可以穿出潮味。



在零下十幾度的雪國應該怎樣穿？「防水、防滑、保暖」是最基本三大要訣。一件超保暖的羽絨外套當然唔少得，來自瑞典的8848 altitude以滑雪服飾和裝備為主，新系列以高領及密封式的車縫設計，大大提升保暖及防水功能；無論男裝或女裝都不約而同大玩鮮艷顏色，輕易配襯出有型色彩。推介另一個來至加拿大的高级羽絨服品牌Nobis，設計結合奢華、時尚和功能性，今個男、女裝系列以色彩取勝，還備有迷彩選擇，能輕易打造出潮味風格。



在嚴寒天氣，以洋葱式穿法就能爲身體帶來最保暖的效果，所以一件優質的打底衫絕不可缺，THERMOWAVE的禦寒打底系列選用美利奴羊毛（Merino Wool）製成，富有高效透氣速乾、抗菌防臭及調節體溫等功能。一對保暖防滑的雪鞋讓你可放心在雪地上大踏步，加拿大的Pajar雪鞋以羊毛內裡設計聞名，能抵禦零下30度的冬天雪地；鞋身以防水物料與密封式接縫設計，高效防水防污，配合鞋底Ice Gripper雪地抗滑雪爪設計，可增強雙足抓地力。來自瑞典的Hestra以專業級手套為雙手帶來暖意，當中手腕加有防雪索繩，防止雪粉進入，更設有魔術貼綁帶和登山扣，強效保暖之餘，亦帶來舒適耐用功效。