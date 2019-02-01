踏入流感高峰期，醫院長期爆滿。早幾日有網友說：「都唔知係啲菌勁咗，定係啲藥差咗，好似啲病越來越難好，起碼要睇兩次醫生先好七八成！」其實兩樣都是！我發覺很多香港人過度依賴西藥，打個乞嚏就睇醫生。我不是說西藥不好，但我們不應該動不動就去吃。西藥能即時減輕病情，但同時有機會引致副作用，令病菌產生抗藥性，藥物劑量只能一次比一次多才有效，更會降低自身抗病能力。



我奉行自然療法，盡量少服西藥，例如囡囡腸胃唔舒服，我會給她飲酵精；有幾聲咳就用接骨木果露；少少傷風則會用欖葉精華或蜂膠蜜糖露。只要增強免疫力，打造堅固的抗病屏障，那就算病毒再惡，也傷害不了身體。最重要是這些產品不是西藥，也不會吃了就昏昏沉沉的。接骨木果、蜂膠、紫錐花等草本，是針對預防流感、治療氣管及喉嚨等病徵的「天然抗生素」，目前在歐洲備受普遍應用。蜂膠擁有高濃度黃酮類物質，有消炎、抗氧化功效，能提高免疫力和保護上呼吸道；紫錐花能紓緩因感冒引起的喉嚨發炎，增強免疫力；接骨木果萃取物在人體實驗發現，有效緩解流感的症狀及減短感染的時間。



其實讓我想推廣自然療法的原因，都是因為我囡囡。我家庭醫生講過，一個小朋友一年大大小小的感冒平均有7次那麼多。如果小朋友一年要吃七次西藥，真的有可能對身體帶來不是很好的反應。每當我囡囡生病，我大部分情況都是用天然草本去幫助她。我在這裡分享的方法，也是長久以來有很多我的粉絲試過，確實知道效果和好處的。越少接觸西藥，越能強壯身體，希望大家新一年身體健康，不要吃那麼多藥物。



接骨木果露：能保護上呼道，治療咳嗽及喉痛，其治病功效獲得澳洲國際綜合醫藥會議肯定。

抗毒寶：含蜂膠及橄欖葉等成分，好比天然抗生素。

排毒酵精：獲得香港浸會大學SCCL臨床研究證實，1杯排毒酵精比維他命C更高於25倍的抗氧化功效，可有效抵抗自由基。最重要是有效降低體重、BMI指數及皮下脂肪，100%改善排便不順問題。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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