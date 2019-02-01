【教樂事】6小時短期課程　中醫角度探討SEN

調查數字顯示，本港有特殊教育需要（SEN）學童近年有上升趨勢，情況難免叫家長們憂心。在坊間，SEN的處理主要以現代醫學及輔導支援為主，為了開拓新方向，香港青年協會生活學院特意開設由註冊中醫師授課的特殊學習需要（SEN）幼兒護理課程，由中醫角度探討SEN兒童的病理、成因及治療方法，給家長及幼兒教育工作者多一個選擇。



【讓治療融入生活】

共6小時的短期課程中，學員可了解中醫學上的SEN兒童特徵、體質特點及病理，註冊中醫師兼課程導師李思樺（Belle）解釋：「SEN小朋友的病位是以心肝脾腎為主，在心而言，其症狀是注意力集中不足、失眠、煩躁和多夢等；在肝者，情緒較難控制，容易激動、發怒；在脾者的表現則比較虛弱，會有記憶力較差、做事散漫、容易疲累及生病；而在腎者則會牽涉行為上的問題，如滲尿、發育的速度較慢的。」有了基本概念後，導師會分享針對體質的治療方案，讓SEN兒童問題得以持續改善，亦會介紹日常食療、穴位按壓及經絡推拿等養生內容，讓治療融入生活當中，相信小朋友會較容易接受。



【溫和手法改善】

課程內容涵蓋理論和實踐，導師會就SEN兒童的常見病症，即亞氏保加症、自閉症、專注力不足、過度活躍及讀寫障礙，講解中醫的病因及病機理論，分析小朋友的體質情況及分型，並介紹相對應的治療方案，包括中草藥、針灸、耳穴和推拿，讓家長在認識這些方法的原理、特色、優缺點和實際操作後，為幼兒選擇最合適的治療。「以中草藥為例，它們有疏肝解鬱、健脾益氣及滋補肝腎的作用，藉以改善兒童體質；至於耳穴，就是在耳朵上的適當穴位黏上貼布並輕輕按壓，以提供協助性的治療。」治療以外，導師亦會設計可針對體質的養生飲品，以及有通經絡、行氣血及濡養筋骨之效的推拿手法，以溫和手法改善SEN兒童病症。



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