屏東　台灣燈會「魚」躍海上賞

不經不覺，台灣年度元宵盛事「台灣燈會」，今年剛好來到第30屆，是次燈會將以「屏安鵬來．光耀三十」為主題，並選址屏東縣的大鵬灣、屏東（綵燈節）及東港3個燈區舉行，台灣觀光局香港辦事處主任周欣毅更特別為我們講解是次燈會場地特色：「今年主燈區部分會在大鵬灣裏面，大鵬灣其實是台灣南部很特別的潟湖地形，今次燈會主燈區會沿着大鵬灣的沿岸去鋪展，是台灣燈會30年來第一次把燈區辦在水邊，也是第一次可以從海上處看台灣燈會，場地設計非常特別。」



除此之外，是次燈會主燈也突破傳統，不再以該年生肖作造型，周主任說：「今次我們選擇了屏東大家最熟悉的物產黑鮪魚，作這次主燈的造型，這主燈也非常宏偉壯觀，除了它高度高達16米外，它內部亦有超過2萬組以上的燈光迴路，搭配全彩LED光線總體創造出1千2百萬以上之畫素色彩。」而鮪魚主燈在燈會結束後，亦會繼續留置原地，成為大鵬灣特色地景之一。



至於生肖主角「豬」，亦會化身不同彩燈，活躍燈區每個角落，而今屆燈會的小提燈，亦以豬作造型，並命名「屏安豬」，它共有紅、藍、黃高3種顏色，周主任解釋：「這次小提燈屏安豬，其實包含有福到、春到、財到3種個意思，而這次台灣燈會也針對來賞燈的香港及國際旅客，特別準備了限量的小提燈，只要大家憑着護照及相關入境證明，到大鵬灣的遊客服務中心，就可以領取這麼可愛的小提燈，還有限量小禮品及觀禮台劵各一份（開幕及閉幕當日不適用）呢。」



此外屏東縣政府還已印製了《屏東好好玩大攻略》手冊共1萬冊，當中網羅了330家屏東名店的優惠，大家可於全台高鐵或重要火車站之遊客中心取得。另外今年亦首次在東港推出「台灣燈會30周年限定餐」，當中包含「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚及油魚子。而在屏東還有很多好玩景點，周主任推介：「如果你喜歡玩水的話，可以到懇丁，或者從東港坐船到小琉球。而屏東也是個多民族融合地方，故你可到山上的原居民部落，或客家文化園區部落體驗，也是非常有趣。」



2019台灣燈會

日期：2月19日-3月3日

地點：屏東市 · 東港鎮 · 大鵬灣國家風景區

網址：2019taiwanlantern.tw