The Captain's House浪漫海鮮夜　情人節「鮮味」傳情

臨近情人節，又是一雙一對為情人節晚餐而花盡心思的日子，近年在海鮮界備受追捧的The Captain's House，以一道新奧爾良式「海鮮袋」成功俘虜了不少香港海鮮迷，餐廳特別在情人節推出「浪漫海鮮情人套餐」，除了可以品嘗餐廳的招牌海鮮袋之外，還有多款美味又精緻的特色菜，令這個情人節浪漫之餘更鮮味滿瀉！



大啖愛情保「鮮」袋

想愛情歷久常新，當然要懂得保「鮮」，The Captain's House的招牌菜──新奧爾良式海鮮袋「Seafood Combo」，將多種鮮味共冶一爐，與愛侶一邊傳情、一邊大啖海鮮，必定吃得格外滋味。情人節大盤海鮮袋包括波士頓龍蝦1隻、活鮑魚2隻、大扇貝2隻、八爪魚6隻、松葉蟹腳1隻、南澳黑青口6隻、海中蝦4隻，分量十足。



店主Leslie堅持用傳統地道方法烹調外，更加入了自家秘製醬料，令海產的鮮味大大提升。烹調方面，廚師先用加入香料包和檸檬的開水將海鮮烚熟，然後放入膠袋中，加入辣椒粉、番椒粉、卡疆汁等，上桌時再由侍應在客人面前即席搖勻。口味香辣之餘又帶點清新，完全不會蓋過海產的鮮味，反而多了一份分明的層次感，別具風味。



用心設計 精緻菜式

情人節套餐除了大堆頭的海鮮袋外，每位還有三款頭盤包括炸阿根廷薯絲紅蝦配芒果沙沙、醃漬海膽配生蠔跟海葡萄及紅菜頭醃鮮三文魚，全部都是大廚精心烹調，賣相精緻，令人賞心悅目。而餐湯則可選廣島蠔周打湯配紫蘇油或西班牙凍湯，冷熱隨意。細心的Leslie又特別在餐單中加兩款前大盤：加拿大海膽意大利燴飯及煎帶子配黑松露忌廉意粉，包保每對情侶都能滿足而回。壓軸出場的甜品是玫瑰花造型的朱古力士多啤梨及香檳啫喱，無論賣相及口感都令人眼前一亮，為情人節餐寫下完美的句號。



推新口味 精益求精

店主對選擇食材的嚴謹，以及對創新口味的熱誠，吸引了不少區內外的食客慕名而來，並且建立了一定的口碑。餐廳除了供應度身設計的情人節套餐外，亦預備了幾道新菜式以供點選，讓不同客人都能大快朵頤。當中包括鵝肝扁意大利粉，鵝肝外皮煎得香脆，內裏仍然保持軟腍，入口甘香豐腴，而白酒煮活青口，一般食肆多選用急凍青口，餐廳今次不惜工本，以新鮮活青口入饌，鮮味當然更上一層樓。至於香煎鱸魚配紅花魚湯，煎過的鱸魚吸收了魚湯的精華，魚肉嫩滑多汁，美味不凡。



【浪漫海鮮情人套餐】



前菜

炸阿根庭薯絲紅蝦配芒果沙沙

醃漬海膽配生蠔跟海葡萄

紅菜頭醃鮮三文魚



餐湯

西班牙凍湯

廣島蠔周打湯配紫蘇油

(2選1)



前主菜

加拿大海膽意大利燴飯

煎帶子配黑松露忌廉意粉

(2選1)



主菜

情人節海鮮袋

(2人份)



甜品

玫瑰花造型朱古力士多啤梨及香檳啫喱



HK$1,388/2位

另收加一服務費

※只限尖沙咀店供應

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The Captain's House

地址： 尖沙咀厚福街8號H8 18樓

電話： 2366 5600



Mr Crab by The Captain's House

地址： 灣仔莊士敦道74~78號一樓及地下C號舖

電話： 2328 8511