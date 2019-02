The Captain's House浪漫海鮮夜 情人節「鮮味」傳情

臨近情人節,又是一雙一對為情人節晚餐而花盡心思的日子,近年在海鮮界備受追捧的The Captain's House,以一道新奧爾良式「海鮮袋」成功俘虜了不少香港海鮮迷,餐廳特別在情人節推出「浪漫海鮮情人套餐」,除了可以品嘗餐廳的招牌海鮮袋之外,還有多款美味又精緻的特色菜,令這個情人節浪漫之餘更鮮味滿瀉!



大啖愛情保「鮮」袋

想愛情歷久常新,當然要懂得保「鮮」,The Captain's House的招牌菜──新奧爾良式海鮮袋「Seafood Combo」,將多種鮮味共冶一爐,與愛侶一邊傳情、一邊大啖海鮮,必定吃得格外滋味。情人節大盤海鮮袋包括波士頓龍蝦1隻、活鮑魚2隻、大扇貝2隻、八爪魚6隻、松葉蟹腳1隻、南澳黑青口6隻、海中蝦4隻,分量十足。



店主Leslie堅持用傳統地道方法烹調外,更加入了自家秘製醬料,令海產的鮮味大大提升。烹調方面,廚師先用加入香料包和檸檬的開水將海鮮烚熟,然後放入膠袋中,加入辣椒粉、番椒粉、卡疆汁等,上桌時再由侍應在客人面前即席搖勻。口味香辣之餘又帶點清新,完全不會蓋過海產的鮮味,反而多了一份分明的層次感,別具風味。



用心設計 精緻菜式

情人節套餐除了大堆頭的海鮮袋外,每位還有三款頭盤包括炸阿根廷薯絲紅蝦配芒果沙沙、醃漬海膽配生蠔跟海葡萄及紅菜頭醃鮮三文魚,全部都是大廚精心烹調,賣相精緻,令人賞心悅目。而餐湯則可選廣島蠔周打湯配紫蘇油或西班牙凍湯,冷熱隨意。細心的Leslie又特別在餐單中加兩款前大盤:加拿大海膽意大利燴飯及煎帶子配黑松露忌廉意粉,包保每對情侶都能滿足而回。壓軸出場的甜品是玫瑰花造型的朱古力士多啤梨及香檳啫喱,無論賣相及口感都令人眼前一亮,為情人節餐寫下完美的句號。



推新口味 精益求精

店主對選擇食材的嚴謹,以及對創新口味的熱誠,吸引了不少區內外的食客慕名而來,並且建立了一定的口碑。餐廳除了供應度身設計的情人節套餐外,亦預備了幾道新菜式以供點選,讓不同客人都能大快朵頤。當中包括鵝肝扁意大利粉,鵝肝外皮煎得香脆,內裏仍然保持軟腍,入口甘香豐腴,而白酒煮活青口,一般食肆多選用急凍青口,餐廳今次不惜工本,以新鮮活青口入饌,鮮味當然更上一層樓。至於香煎鱸魚配紅花魚湯,煎過的鱸魚吸收了魚湯的精華,魚肉嫩滑多汁,美味不凡。



【浪漫海鮮情人套餐】



前菜

炸阿根庭薯絲紅蝦配芒果沙沙

醃漬海膽配生蠔跟海葡萄

紅菜頭醃鮮三文魚



餐湯

西班牙凍湯

廣島蠔周打湯配紫蘇油

(2選1)



前主菜

加拿大海膽意大利燴飯

煎帶子配黑松露忌廉意粉

(2選1)



主菜

情人節海鮮袋

(2人份)



甜品

玫瑰花造型朱古力士多啤梨及香檳啫喱



HK$1,388/2位

另收加一服務費

※只限尖沙咀店供應

----------------

The Captain's House

地址: 尖沙咀厚福街8號H8 18樓

電話: 2366 5600



Mr Crab by The Captain's House

地址: 灣仔莊士敦道74~78號一樓及地下C號舖

電話: 2328 8511