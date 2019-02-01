三界五行：修廚作灶　大吉大利

查黃曆宜忌，有關廚房的，分為修廚和作灶，可見廚房和爐灶是何等重要。修廚和作灶今時今日看似大同小異，但實際是有區別。修廚是整個廚房的建造和裝修。作灶是爐灶建造、維修、移動、更換、重開，酒樓食肆，歲晚休息會在店門張貼紅紙：「歲晚收爐，新年初幾開市。」政治有個術語叫「另起爐灶」，爐灶重要性可想而知。



古時候，王府、達官貴人、富商的爐灶，有嚴格規定，長七尺九寸，寓意天上的北斗七星高照九州；闊四尺五寸，寓意四海五湖。也就是說，這個天賜的爐灶，得到上天祝福，在神州大地五湖四海都吃得開；灶頭高一尺二寸，寓意一年十二個月，天天都有飯食。工程是先修廚房再作爐灶，兩者都必須請高人擇吉拜神，然後動土開工。當時沒有水泥，也沒有瓷磚，都是掘地五寸，取出淨土，再用清澈井水，象徵式加少少豬血調和，寓意乾乾淨淨，健健康康，餐餐有肉食。



現代廚房，無論農村還是城市，都沒有這樣的規格了，廚房和灶台的建造，都由地產商和承建商包辦，用家無論買屋或租屋，都是現成的，除非是大裝修，重建廚房和灶台，否則修廚變為廚具的維修，作灶變為炊具的安裝和更換。廚具的清理、維修、更換、啟用，都可視為修廚作灶，簡言之就是作灶。今日和明日都宜作灶，清理抽氣扇、油煙機、燃氣爐、電飯煲、微波爐、電水壺，都有利家人健康。



方向宇