自製健康全盒　遠離致肥陷阱

雖然即將踏入豬年，但相信大家都不希望過年後變成一隻肥豬，那就要慎防踩入賀年食品的健康陷阱！無論是脆卜卜的油角、香口的瓜子還是誘人的朱古力金幣，其營養價值都偏低，資深營養師黃榮俊（John）提醒大家要淺嘗。



【瓜子難消化】

新年必食的煎堆、油角及笑口棗，固然叫人垂涎三尺，但John指這些高脂肪油炸食品是致肥元兇。「油角以大量豬油製皮，令其飽和脂肪含量高，而花生、糖、椰絲等餡料更會提升其油及糖分，1隻油角已有150卡路里及7克脂肪。至於新年期間常吃的曲奇餅，1片已有50卡路里，同樣容易致肥。」另外，瓜子及果仁亦是新年必吃小食，但兩者均是較難消化的食物，腸胃不適人士不宜過量進食，而且磕瓜子在過程中會消耗大量唾液，容易導致口瘡、牙瘡、牙齦炎及消化不良等毛病。



至於小朋友最愛的朱古力金幣、果汁糖及糖蓮子等，多吃這些酸性食品除了會提高蛀牙機會，亦會出現因胃酸過多而產生的不適，而多吃糖果亦較易導致食欲不振的情況，影響正餐的營養吸收。



【健康全盒提案】

雖然賀年小食盡是健康陷阱，但在家中擺放一個全盒始終是指定動作，想健康過年的不妨略施小計，以有營小食取代傳統選擇，製作一個食得開心的全盒。



（一）乾果類

傳統食品：糖蓮子、糖蓮藕、糖冬瓜

健康取代品：杏脯、山楂乾、蘋果乾、提子乾、香蕉片、西梅、番石榴乾

原因：糖蓮子由糖漿烹煮再製乾切片而成， 加工後糖分飆升，6粒糖蓮子已有100卡路里及10克糖分。以含天然果糖、纖維和維他命的果乾代替，熱量較低，是健康之選。



（二）堅果類

傳統食品：加工鹽焗或蜜糖焗杏仁、花生、腰果、紅瓜子或黑瓜子

健康取代品：天然核桃或果仁、乾焗腰果或花生、葵花子、白瓜子、杏仁小魚乾

原因：天然核桃及果仁等含較少油分及鹽分，比加工後烘焗的有較高營養價值。而紅瓜子或黑瓜子含礦物油，多吃會消耗大量口水，引致口瘡、牙瘡及消化不良，應以不含礦物油及鹽分較少的葵花子代替。



（三）糖果

傳統食品：椰子糖、果汁糖、果仁朱古力

健康取代品：無糖糖果、蒟蒻、椰果、乾果朱古力

原因：蒟蒻的纖維豐富且卡路里低，其糖分及飽和脂肪都比以椰油製的椰子糖少。至於內含提子乾的朱古力就含豐富維他命C及鐵質，其油分比果仁朱古力少。



（四）炸物

傳統食品：煎堆、笑口棗、油角

健康取代品：米通、米餅、粟子、高纖餅

原因：米通和米餅主要是烘焗而成，成分多為澱粉質，而粟子及高纖餅的油分都極少。