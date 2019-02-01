最「紅」拜年波鞋　Y-3 Runner 4D

由山本耀司（Yohji Yamamoto）與adidas於2003年開始共同打造的Y-3系列，十多年來除了推出過無數充滿時裝感的運動服飾之外，旗下所推出的波鞋款式亦深受潮人所追捧，由早年掀起全城熱捧Qasa High、Yohji Boost、Retro Boost、Stan Zip去到上季BYW BBall及Kaiwa，每一對設計都結集不同機能及時尚元素。今個春夏系列，打頭陣就有全新進化版Runner 4D登場，adidas 4D高性能中底設計利用數據及光學特製而成，通過從運動員身上收集的資料數據，精密分析鞋身每個組件並控制能量反彈，為鞋款提供持久的緩衝力及穩定性。



鞋面採用紅色雙層編織物料打造，兩層面料以超強度繩索連接，鞋身中掌內外兩側亦有透氣麖皮皮革補強，為鞋款提供足夠穩定性同時體現出Y-3系列鞋款獨特美學，而內層則印有adidas白色三間細節，並於中間繡有Yohjio Yamamoto簽名標誌。記性好的波鞋迷應該記得其實於2018年春夏及秋冬季度都分別有推出過白色Y-3 Runner 4D及黑色Y-3 Runner 4D II，但今次呢對鞋面設計及細節與前作都有所不同，仲要紅色咁有農曆新年氣氛，點可能唔買嚟着住去拜年！