順風快遞：里數、休息室新優惠

限時里數換嘉年華入場劵

農曆新年快到，大家個心係咪已經飛咗出去放假呢？既然係咁，不如Happy Friday即興到AIA歐陸嘉年華玩一轉啦！為慶祝「亞洲萬里通」20周年，今日（2月1日）推出會員限定，以2000里數，兌換入場門票一張，嘉年華電子代幣十個和15分鐘摩天輪。



同場大家可參與小熊大追蹤遊戲，於不同攤位搜集5個小熊印章，並兌換刮刮卡，有機會贏取最高20,000亞洲萬里通里數。此外，利用嘉年華電子代幣參與木桶江山遊戲（Lobster Pot），即有機會贏取豬年新春小熊！

https://redeem.asiamiles.com/



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優逸庭休息室賀年新餐品

旅行出發前，當然想舒舒服服等起飛。去年7月開業的環亞優逸庭（Plaza Premium First Lounge）可能是適合大家的地方。今個農曆新年優逸庭獨家餐廳Primo推出一系列傳統賀年菜式，包括燜煮超過4小時、佐以娃娃菜及髮菜的發財紅燒元蹄，及自家製蒸瑤柱蘿蔔糕。AeroBar享用由調酒師特別調製的節日雞尾酒或無酒精飲品；於2月1日至7日期間享用味道清新的Fortune Melon，以及暖入心的Dragon Dance無酒精特飲，讓大家開心出發！

網址：https://www.plazapremiumfirst.com/home-tc

