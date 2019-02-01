紅膠豬仔錢罌　儲起港人故事

外形圓潤、飽滿的豬仔，在華人社會素來象徵富貴和福氣，在電子錢幣還未盛行的年代，幾乎每家每戶都有隻豬仔錢罌「坐鎮」，而紅色塑膠豬更是經典之最，70、80年代的熱門年貨。適逢豬年，生產膠豬的香港原廠家二代黃文銳先生大談昔日的造豬故事，更有商場推出復刻版紅塑膠豬仔錢罌，讓大家重拾港式賀年情懷。



【吉祥造型大受歡迎】

第二代接班人黃文銳表示「一出世已見到紅膠豬」，他說：「塑膠廠由爸爸與伯父在60年代開設，生產日用品如碗碟、玩具如西瓜波和小露寶等，紅膠豬因着輕巧設計和吉祥造型，令它在眾多年貨中『跑出』，人們都買回家作擺設，或是送給小朋友作玩具，在物質生活不太豐盛的年代，這份禮物已叫孩子們樂上半天。」



談及過去的製作過程，黃文銳說一般過年前兩個月才會開機做：「把塑膠料堆入預熱的吹塑機中，在模具內吹出一隻隻豬仔，再由人手畫上隨意的金色紋理，待乾、入袋。金錢款塑膠豬仔錢罌屬於第一代，其設計完全密封，新主人要用燒熱的五蚊銀『開窿』；由於沒有取錢的出口位，年尾若要把儲蓄拿出來就要劏開豬肚，然後再買隻新豬過年。」



【2014年停產】

在產量達高峰期的70、80年代，一天要做3,000至4,000隻豬，當時只有10多歲的黃文銳與兄弟們都要幫忙畫豬，為了趕工約10秒就要完成一隻，他坦言對住這些豬仔已經變得麻目，更不會用它儲蓄，但與親戚邊畫豬邊嬉戲的時光，倒是令人回味。



九十年代起，隨着屋村的文具店、雜貨舖和士多不再興旺，紅膠豬的需求亦逐漸減少。「周圍都是商場，連鎖店怎會賣這些產品？當時做豬的利潤幾乎是零，但有舊客戶希望取貨，我們依然會小量生產。」到了2014年，工人年紀大、吹塑機械壞，在衡量各方面的利弊後，黃文銳決定停止生產塑膠豬仔錢罌，而這個盛載港人回憶的儲蓄神器亦成為歷史。



【香港人的情懷】

無論是想重拾珍貴回憶的舊人，還是希望體驗這份紅膠豬魅力的新人，今個新年都可到KCP九龍城廣場的《福豬報喜賀新禧》主題區走一趟，細賞巨型金錢款塑膠豬仔錢罌立體裝置，更可在商場消費滿指定金額後，換領復刻版紅膠豬，感受這份屬於香港人的情懷。



《KCP 九龍城廣場‧福豬報喜賀新禧》

日期：即日至2月20日（2月11日特設醒獅賀歲）

時間：10:00am-10:00pm

地點：九龍城廣場



禮品換領

換領日期：即日至2月4日

時間：10:00am-10:00pm

換領地點：九龍城廣場UG顧客服務處