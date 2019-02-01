飲食嘗識之教你點分泰國、老撾沙律
2019年02月01日 17:00
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賣相近乎一模一樣，不過只要食一啖，就會立即分到那碟是泰式或老撾沙律。(蔡浩文攝)
相信大家都食過泰式青木瓜沙律，用魚露、辣椒、蝦醬調成的酸辣汁的確開胃又惹味。原來鄰近的老撾也有一款類似的沙律，雖然相似度高達99%，但用料和做法卻有所不同。今日就請擁有老撾血統的大廚Justin Chan講解一下兩款沙律的分別。
老撾天氣炎熱加上農產品豐富，四周都種滿杧果樹，所以當地人製作沙律時都會用到青杧果，而為了增加鹹香鮮味，又會加入口感跟軟殼蟹相似的眉公河蟹仔製作。泰式沙律其實也會用到青杧果入饌，但更常採用酸度較低的青木瓜，所用的沙糖因而較少，嗜辣的泰國人亦會用更多的辣椒還有蝦膏調製醬汁。由此可見兩地的沙律雖然同樣清爽醒胃，不過泰式偏向香辣，老撾則酸甜中帶有鹹香，滋味各不相同。
【老撾版本青杧果沙律】
材料和分量：
青杧果、青矮瓜 各2個
蟹仔 1隻
心裏美蘿蔔 8片
豆角 2條
青瓜 1/2條
花生碎、蝦米 各1/2茶匙
醬汁：
青檸 1 1/2個
魚露 1湯匙
辣椒 1隻
芫荽 1條
糖 2茶匙
車厘茄 4粒
【泰式青木瓜沙律】
材料包括：
青木瓜 150克
心裏美蘿蔔 8片
青瓜 1/2條
蝦米、花生 各1/2茶匙
豆角 2條
醬汁：
青檸 1 1/2個
車厘茄 4粒
辣椒 1隻
蝦醬 1/2茶匙
魚露 1湯匙
糖 1茶匙
芫荽 1條
兩者的做法大同小異，都是先將醬汁的材料樁碎，再放入其他食材拌勻，但要注意老撾人習慣先把車厘茄燒至焦香，以凸顯其鮮味。