飲食嘗識之教你點分泰國、老撾沙律

相信大家都食過泰式青木瓜沙律，用魚露、辣椒、蝦醬調成的酸辣汁的確開胃又惹味。原來鄰近的老撾也有一款類似的沙律，雖然相似度高達99%，但用料和做法卻有所不同。今日就請擁有老撾血統的大廚Justin Chan講解一下兩款沙律的分別。



老撾天氣炎熱加上農產品豐富，四周都種滿杧果樹，所以當地人製作沙律時都會用到青杧果，而為了增加鹹香鮮味，又會加入口感跟軟殼蟹相似的眉公河蟹仔製作。泰式沙律其實也會用到青杧果入饌，但更常採用酸度較低的青木瓜，所用的沙糖因而較少，嗜辣的泰國人亦會用更多的辣椒還有蝦膏調製醬汁。由此可見兩地的沙律雖然同樣清爽醒胃，不過泰式偏向香辣，老撾則酸甜中帶有鹹香，滋味各不相同。



【老撾版本青杧果沙律】

材料和分量：

青杧果、青矮瓜 各2個

蟹仔 1隻

心裏美蘿蔔 8片

豆角 2條

青瓜 1/2條

花生碎、蝦米 各1/2茶匙



醬汁：

青檸 1 1/2個

魚露 1湯匙

辣椒 1隻

芫荽 1條

糖 2茶匙

車厘茄 4粒



【泰式青木瓜沙律】

材料包括：

青木瓜 150克

心裏美蘿蔔 8片

青瓜 1/2條

蝦米、花生 各1/2茶匙

豆角 2條



醬汁：

青檸 1 1/2個

車厘茄 4粒

辣椒 1隻

蝦醬 1/2茶匙

魚露 1湯匙

糖 1茶匙

芫荽 1條



兩者的做法大同小異，都是先將醬汁的材料樁碎，再放入其他食材拌勻，但要注意老撾人習慣先把車厘茄燒至焦香，以凸顯其鮮味。