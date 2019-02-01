澳門快閃全攻略　睇Show潮買「型」新春

倒數五日就到新年！快閃澳門遊是不少人的選擇，行番個豬年大運。今年除了賞煙花、行花市外，可以游走一下新酒店，出名走前衞破格路線的摩珀斯酒店最近推出全新一期購物廊，從紐約巴黎引入人氣品牌；行到攰不妨睇Show休息一下，看看最近在Facebook瘋狂洗版的話題之作《狂電派》！起用男神余文樂打着瘋狂特技Show作號召，豬年要做潮人「型」新春，就要趁新年前準備一下！



「火燒保時捷」 瘋狂飆車特技Show

瘋狂飛車特技匯演《狂電派》上星期在澳門首演，小編即時拉大隊過去一探究竟。這個全球首個以「超級電能車」為主題的大型室內特技匯演長達75 分鐘，在一個面積小於奧林匹克游泳池的場地做出飄移等亡命表演，當中最驚人的一幕，是曾經以四輪越野車創下「飛越最長斜道」兩項健力士世界紀錄之特技奇才The Kangaroo Kid，在特製的越野車從地面以65 度角高速攀升至約4 樓12 米高空，再俯衝急煞。另一打卡位，則為「火燒保時捷」亡命飄移。

小編看看匯演簡介，原來一幕幕驚心動魄的超難度表演，由斯達菲跟打造《水舞間》的新濠攜手策劃。斯達菲為包括艾頓莊、麥當娜、U2、Jay-Z 、LADY GAGA 等頂級巨星製作巡迴演唱會。每部超級電能車都是為了匯演量身特製的，採用最先進的電能技術，配備Tesla 引擎及獨有操控系統，愛車之人不可錯過。



「紅」運當頭 走入20 億元法拉利主題展

新年為搶客，不少度假村各出奇謀，有度假村則推出火紅色的「法拉利：躍馬激情」大型主題展覽，來一個「紅」運當頭。

這個聯同英國倫敦設計博物館及法拉利攜手打造的展覽為亞洲首個，亦是唯一一個。大型主題展在意大利及英國舉辦後來到澳門。主題展分了6 個展區，展出超過10 架罕世法拉利及過百件珍藏，展覽亮點包括1947 年首部面世的法拉利汽車原型複製品、著名車手米高舒麥加於2000 年一級方程式大賽奪冠的愛車型號，以及一系列在法拉利輝煌歷史上舉足輕重的經典跑車，令人大開眼界。



新濠天地《法拉利：躍馬激情》展覽

展覽日期：1 月25 日至6 月16 日

開放時間：上午11 時至晚上8 時

門票價格： 每位澳門幣80 元（水舞間票務處有售）



玩味十足 潮買聖地

新年棄舊迎新，Shopping 也是重要環節。港人要潮要型，有最新酒店趁新年推出全新購物廊專區，引入大量世界頂尖潮牌，當中包括連G-DRAGON 及LADY GAGA 均追捧的潮牌Thom Browne，全球紅翻天的IT bag 出名的Proenza Schouler 以及Calvin Klein205W39NYC 等超級品牌，來到澳門的你必定要朝聖。

度假村高層表示：「全新打造的購物廊專區可謂一個時尚潮流國度，這裏滙聚了多個炙手可熱的國際時尚品牌如sies marjan，品牌只成立了兩年，已蜚聲國際，設計玩味十足。一定成為潮人心頭好。」



至激新春着數：

摩珀斯購物廊 購‧ 賞（推廣期：2019 年2 月1 日至28 日）

消費滿澳門幣3,000 元，可享有澳門幣300 元禮券獎賞，適用於下次簽帳滿澳門幣2,000 元。

消費滿澳門幣6,000 元，可享有澳門幣1,000 元禮券獎賞，適用於下次簽帳滿澳門幣5,000 元。

消費滿澳門幣10,000 元，可享有澳門幣2,000 元禮券獎賞，適用於下次簽帳滿澳門幣8,000 元。

* 受細則及條款限制



同場加映：

兩大新春盛事 喜氣洋洋農曆新年花車巡遊匯演

時間：2019年2月7日及10日

地點：西灣湖廣場（2月7日）

澳門北區（2月10日）

煙花匯演

時間：2019年2月7日

地點：澳門旅遊塔