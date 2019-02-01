Mira Place萌豬迎春　與日本藝術家攜手打造最萌豬年

農曆新年又到啦！中國人最重視意頭，除了一家團團圓圓之外，不妨趁假期逛逛佈置得美輪美奐的商場「行大運」。Mira Place今個農曆新年聯乘日本人氣藝術家小川耕平（Ogawa Kohei），將中國傳統燈會結合小清新日系美學，以一針一拮羊毛氈設計獨特造型萌趣豬仔！同場更有「萌豬太鼓」隨時恭候，擊鼓行好運，迎接最「萌」的豬年！



《四大打卡攻略》

【萌趣迎春豬仔】

洋溢新春氣氛的Mira Place中庭有多隻高逾1.2米的萌豬，大大小小有着不同造型，擺好萌度十足的甫士，等待與你拍照留念，讓你在新一年迎來好運與福氣。（於即日至2月20日期間萌趣登場）



【互動LED櫻花林】

除了萌豬之外，更有兩排綻放的櫻花樹屹立於「櫻花燈會」之中，被400多個彩色燈籠包圍，當你緩緩走近LED櫻花林，互動光影裝置將隨你走動而轉色，賞心悅目的櫻花迅即綻放光彩，讓你感受到傳統中式燈會的流光溢彩，寓意來年生活幸運，喜氣洋洋！



【萌豬太鼓行好運】

祝願所有人新年行大運，「萌豬太鼓」隨時恭候，每打一下，框邊會散發光影效果，太鼓的豬耳還會隨擊鼓聲閃爍。讓顧客可以一邊打卡，一邊敲出好運，在響徹雲霄之際造就好福氣！萬勿錯過的還有精彩特備節目「達人太鼓表演」，太鼓樂團會於櫻花燈會內奏起以日式傳統樂器演繹的賀年歌曲！



達人太鼓演出時間

a.2月3日 3:30PM 及 5:00PM

b.2月4日 5:00PM 及 6:30PM

地點：Mira Place 1



【小川耕平作品展】

現場設有小川耕平作品真跡，展出插畫及毛氈Figure作品，讓大家近距離感受他筆下的心思和暖意。情人節當日（2月14日），更有型男現身Mira Place，向途人大派情人節禮物及送上甜蜜祝福，讓你渡過一個窩心的情人佳節。