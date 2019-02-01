本日日本：大阪古怪酒店　好多機械人呀

2015年3月長崎縣佐世保市的主題公園豪登斯堡開設了古怪酒店（変なホテル，亦有人稱為機械人酒店），憑着採用先進的機械人提供Reception及執房服務，成功出位成為話題，這些年於愛知縣的蒲郡、東京都的舞濱及銀座等地已先後開設了10間分店，成為了一股潮流！新鮮熱辣，第11間分店今日於大阪心齋橋開幕（房租：每晚8,550日圓起）。



作為該品牌的關西第1號店開幕，一如以往酒店櫃台有2隻機械速龍為你效勞，不過焦點卻放在大堂的20隻溝通型機械人RoBoHoN身上！大堂特設一個表演舞台，由朝早7點至晚上11點，每逢正時19個機械人會一齊表演帶有歌舞伎風的舞蹈，而後方的3D Phantom則會配合機械人的動作，投射出櫻吹雪及扇子等充滿和風的3D映像，既富娛樂性又夠High Tech！而大堂櫃台即放有另一隻RoBoHoN，住客可通過連接該機械人的平版電腦來查詢酒店的服務及設施等資訊，而該RoBoHoN會開聲來回覆。唔使擔心聽唔明，事關呢隻RoBoHoN可講日語、英語、中國語及韓語！而且這班RoBoHoN更會向你打招呼，你亦可以向佢哋查詢天氣及時間，絕對係睇得又用得。



酒店樓高11層、共90間客房，其中有10間配備Robot Cleaning的客房，可幫你去除衣服的臭味及縐摺。至於其他房間配備亦有不少驚喜，設置了可調節電燈及空調的平版電腦，亦有免費借用的Handy智能電話，而且房間的照明顏色多達1,600萬種，加上床墊是跟著名品牌Francebed共同開發，可見每一個細節都相當注重，無論想感受高科技，抑或想住得舒適，都不妨來親身感受一番。



片段來源：讀賣テレビニュース



古怪酒店大阪 心齊橋

地址：大阪市中央區南船場3-5-2

網址：https://www.hennnahotel.com/shinsaibashi/