營事檔案：一豬兩味　孩子快高長大

2019年02月01日 19:00
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    豬肉營養豐富，提供蛋白質、鐵質、鋅質等，最適合小孩子食用。（設計圖片）

    蒸肉餅是家常便飯中常見的一道菜式，而不少人都會加入不同的材料，以迎合各人的口味，例如梅菜蒸肉餅、土魷蒸肉餅、冬菜蒸牛肉餅等等，如果你對這些菜式有一點厭倦，不妨看看以下食譜。

    【至啱孩子食用】
    這款肉餅特別加入了銀魚仔乾為主角。銀魚仔含有不同的營養，其質感軟身，可以連骨咀嚼並嚥下，因此能夠提供豐富的鈣質給我們，鞏固骨骼健康。此外，銀魚仔低脂肪，並且高蛋白質，可促進身體生長發育和修補損壞組織。銀魚仔亦含有鎂質，能夠有助蛋白質合成，正常肌肉收縮和神經傳送。磷質則有助骨骼的生長，所以這款肉餅非常適合小孩子食用。

    【甜酸汁助食欲】
    另一道菜色是甜酸汁煎豬扒，豬肉有豐富營養，為我們提供優質蛋白質，亦有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，同時也提供鋅質，可有助提高免疫力，而且甜酸汁開胃醒神，有助增進食欲。

    【銀魚仔蒸肉餅】
    材料：
    銀魚仔乾　1/3碗
    瘦肉碎　　300克
    薑片　　　2片

    醃料：
    豉油　　1茶匙
    糖　　　少許
    胡椒粉　少許
    生粉　　少許

    做法：
    1.先將銀魚仔乾浸洗15分鐘，備用。
    2.肉碎加薑片、醃料拌勻，再混入銀魚仔乾。
    3.煲滾水後落鑊蒸約10分鐘至熟透便可。

    【甜酸汁煎豬扒】
    材料：
    豬扒　1塊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    紅葱　半個

    醃料︰
    生抽　　1湯匙
    紹興酒　1湯匙
    沙糖　　1/2茶匙
    鹽　　　1/2茶匙
    生粉　　1茶匙
    麻油　　1-2茶匙

    甜酸汁︰
    水　　　1/2杯
    茄膏　　1湯匙
    白醋　　11/2湯匙
    生粉　　1茶匙
    糖　　　1茶匙
    鹽　　　適量


    做法：
    1.先將豬扒洗淨、抹乾，用刀背將豬扒拍鬆（底面來回拍2次），令其肉質纖維軟化。
    2.將豬扒加入醃料，醃約30分鐘。
    3.中火燒熱鑊下油，先將豬扒煎熟至金黃色。
    4.加入酸甜汁料，煮至汁料濃稠後，淋上豬扒即可。

    吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
    「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。