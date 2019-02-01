營事檔案：一豬兩味　孩子快高長大

蒸肉餅是家常便飯中常見的一道菜式，而不少人都會加入不同的材料，以迎合各人的口味，例如梅菜蒸肉餅、土魷蒸肉餅、冬菜蒸牛肉餅等等，如果你對這些菜式有一點厭倦，不妨看看以下食譜。



【至啱孩子食用】

這款肉餅特別加入了銀魚仔乾為主角。銀魚仔含有不同的營養，其質感軟身，可以連骨咀嚼並嚥下，因此能夠提供豐富的鈣質給我們，鞏固骨骼健康。此外，銀魚仔低脂肪，並且高蛋白質，可促進身體生長發育和修補損壞組織。銀魚仔亦含有鎂質，能夠有助蛋白質合成，正常肌肉收縮和神經傳送。磷質則有助骨骼的生長，所以這款肉餅非常適合小孩子食用。



【甜酸汁助食欲】

另一道菜色是甜酸汁煎豬扒，豬肉有豐富營養，為我們提供優質蛋白質，亦有豐富鐵質，有助身體製造紅血球，同時也提供鋅質，可有助提高免疫力，而且甜酸汁開胃醒神，有助增進食欲。



【銀魚仔蒸肉餅】

材料：

銀魚仔乾 1/3碗

瘦肉碎 300克

薑片 2片



醃料：

豉油 1茶匙

糖 少許

胡椒粉 少許

生粉 少許



做法：

1.先將銀魚仔乾浸洗15分鐘，備用。

2.肉碎加薑片、醃料拌勻，再混入銀魚仔乾。

3.煲滾水後落鑊蒸約10分鐘至熟透便可。



【甜酸汁煎豬扒】

材料：

豬扒 1塊

紅葱 半個



醃料︰

生抽 1湯匙

紹興酒 1湯匙

沙糖 1/2茶匙

鹽 1/2茶匙

生粉 1茶匙

麻油 1-2茶匙



甜酸汁︰

水 1/2杯

茄膏 1湯匙

白醋 11/2湯匙

生粉 1茶匙

糖 1茶匙

鹽 適量





做法：

1.先將豬扒洗淨、抹乾，用刀背將豬扒拍鬆（底面來回拍2次），令其肉質纖維軟化。

2.將豬扒加入醃料，醃約30分鐘。

3.中火燒熱鑊下油，先將豬扒煎熟至金黃色。

4.加入酸甜汁料，煮至汁料濃稠後，淋上豬扒即可。



吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。