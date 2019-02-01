東「沖」有料到：新世代的阿卡族人

阿卡族是指泰國北邊清邁、清萊一帶的山區少數民族，其實該區還有其他很多不同的民族，卻以阿卡族較為出名，服飾打扮相對有趣特別。清邁街頭不時看到阿卡族打扮的人在銷售紀念品，令不少人對該族的印象是好窮、要靠務農或街上兜售物件為生，但實情可能並非如此。剛剛我在清萊拍外景，親眼所見他們生活文化並不落後，於山上開設了很多的咖啡店及餐廳，店內擁有相當先進的沖製咖啡器材，並有自家製T Shirt及精品發售，亦有打扮入時的侍應。



到訪其中一間建於山頭野嶺上的咖啡店，空氣清新兼環境優美，吸引不少本地人及遊客慕名光顧。在此店拍攝外景時，令我精神為之一振的是店內播放阿卡族族語演唱的歌曲，當中忽然有一首的旋律非常熟悉，正是許冠傑的《阿郎戀曲》！之後向負責人查詢，得知他們有不少改編自80、90年代香港樂壇的歌曲，並填上該族族語，更拍攝了MV放上YouTube，我便精選了當中的阿卡族版《阿郎戀曲》，希望大家會喜歡。雖然拍攝手法有80年代的香港卡拉OK感覺，但歌曲的音樂編排及唱法還是悅耳動聽的。在此預祝大家新年快樂！

網址：https://www.youtube.com/watch?v=6fHsaJHmQd8&list=RDMM6fHsaJHmQd8&start_radio=1



胡慧沖

