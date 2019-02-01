昭和對平成　三大運動漫畫對決

香港雖然一直用開西曆，但對於睇開日本漫畫的粉絲來說，對「昭和」、「平成」之類的日本年號都不會陌生，就等小記趁「平成年代」快將成為歷史，選取六套題材相近的「昭和」及「平成」經典漫畫來個大對決，六套漫畫均是日本漫畫界最王道的運動系經典，分別有拳擊、棒球及足球等三大界別，年代由六十年代跨越至還在連載中的作品，伴著不少漫畫迷一起成長。



《鐵拳浪子》 vs 《第一神拳》

提起經典拳擊漫畫，昭和年代1967年誕生的《鐵拳浪子》肯定榜上有名，描述不良少年矢吹丈在少年院遇上宿敵力石徹，令他決心成為一個拳手，從而發展出連場激戰，在最終集矢吹丈用盡全力令自己變成白色而亡一幕，更是漫畫界最經典的名場面之一。而《第一神拳》誕生在1989年，亦即是平成元年，描述總是被欺負的少年幕之內一步，為了變強改變自己而開啟了拳擊人生，漫畫連載至今達30年，屬漫畫界少見的長壽作，就連人氣電影《那些年 我們一起追的女孩》中，男主角的打拳動作都參考了《第一神拳》，可見其經典。



《Touch》 vs 《H2》

安達充於81年創作的《Touch》可說是棒球漫畫界的經典，棒球比賽固然描寫得刺激熱血，而達也、和也及小南之間的三角戀亦令讀者不禁想追睇吓去，後來弟弟和也因交通意外去世那幕，更令不少讀者流下感人熱淚。而平成代表，不好意思，亦是安達充的作品，是他於92年創作的《H2》，雖說平成時代亦有不少棒球漫畫，如《棒球大聯盟》或較近期的《鑽石王牌》，但論人氣始終及不上累計發行量達5500萬本的《H2》，描述國見比呂與橘英雄既是好友亦是棒球場上的好對手，而英雄的女朋友雅玲更是比呂的暗戀對像，錯綜複雜的關係由此展開。



《足球小將》 vs 《我們的足球場》

高橋陽一於81年開始連載《足球小將》時，也許未想過此作品會成為他一生的事業，不是諷刺他總是食老本，而是《足球小將》確是夠經典，不單全系列漫畫的世界累計發行量已超過8000萬冊，就連不少日本職業足球選手亦表示《足球小將》是他們的足球啟蒙。而1992年面世，村枝賢一創作的《我們的足球場》，就走比較寫實風格，除了球賽激戰外，更會描寫日本足球界的實際情況，就連職業球會面對的問題，及球員所面對的現實困境都有落墨，深受一些成熟足球漫畫迷歡迎。