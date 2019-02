昭和對平成　三大運動漫畫對決

香港雖然一直用開西曆,但對於睇開日本漫畫的粉絲來說,對「昭和」、「平成」之類的日本年號都不會陌生,就等小記趁「平成年代」快將成為歷史,選取六套題材相近的「昭和」及「平成」經典漫畫來個大對決,六套漫畫均是日本漫畫界最王道的運動系經典,分別有拳擊、棒球及足球等三大界別,年代由六十年代跨越至還在連載中的作品,伴著不少漫畫迷一起成長。



《鐵拳浪子》 vs 《第一神拳》

提起經典拳擊漫畫,昭和年代1967年誕生的《鐵拳浪子》肯定榜上有名,描述不良少年矢吹丈在少年院遇上宿敵力石徹,令他決心成為一個拳手,從而發展出連場激戰,在最終集矢吹丈用盡全力令自己變成白色而亡一幕,更是漫畫界最經典的名場面之一。而《第一神拳》誕生在1989年,亦即是平成元年,描述總是被欺負的少年幕之內一步,為了變強改變自己而開啟了拳擊人生,漫畫連載至今達30年,屬漫畫界少見的長壽作,就連人氣電影《那些年 我們一起追的女孩》中,男主角的打拳動作都參考了《第一神拳》,可見其經典。



《Touch》 vs 《H2》

安達充於81年創作的《Touch》可說是棒球漫畫界的經典,棒球比賽固然描寫得刺激熱血,而達也、和也及小南之間的三角戀亦令讀者不禁想追睇吓去,後來弟弟和也因交通意外去世那幕,更令不少讀者流下感人熱淚。而平成代表,不好意思,亦是安達充的作品,是他於92年創作的《H2》,雖說平成時代亦有不少棒球漫畫,如《棒球大聯盟》或較近期的《鑽石王牌》,但論人氣始終及不上累計發行量達5500萬本的《H2》,描述國見比呂與橘英雄既是好友亦是棒球場上的好對手,而英雄的女朋友雅玲更是比呂的暗戀對像,錯綜複雜的關係由此展開。



《足球小將》 vs 《我們的足球場》

高橋陽一於81年開始連載《足球小將》時,也許未想過此作品會成為他一生的事業,不是諷刺他總是食老本,而是《足球小將》確是夠經典,不單全系列漫畫的世界累計發行量已超過8000萬冊,就連不少日本職業足球選手亦表示《足球小將》是他們的足球啟蒙。而1992年面世,村枝賢一創作的《我們的足球場》,就走比較寫實風格,除了球賽激戰外,更會描寫日本足球界的實際情況,就連職業球會面對的問題,及球員所面對的現實困境都有落墨,深受一些成熟足球漫畫迷歡迎。