男士深夜：深夜沉默但其實跳動……

【決性11點：結牧菜 清純背後的真正身份是...】

如果你有參加之前日本舉辦，有世界最大ACG活動之稱的C93展的話，可能會遇上一位樣子可愛甜美的Coser演繹《百變小櫻》中的小櫻，處處流露出入世未深的清純感，但如你以為她是Coser新貴就錯了，因為她的真正身份是AV女優結牧菜……

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【派福利：「悠亞的」也是「你的」】

三上悠亞最近宣布成立自家服裝品牌「YOUR'S」呢？有粉絲就話品牌唔單止解作「你的」，更可解釋為「悠亞的」，皆因悠亞日文讀音係Yua，跟Your嘅發音相近。雖然潮物尚未正式發售，但悠亞已率先做生招牌，着上一系列衫褲拍攝寫真益街坊……

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【靚人靚景：岸明日香 水上町洗滌心靈】

岸明日香面孔綺麗又有韻味，一顰一笑都咁迷人，而身材簡直就係強絕當今日本寫真界，胸前對天然G奶軟彈適中，且呈美觀之極嘅水滴形，難得嘅係腰幼同時臀部及大腿肌肉結實，稱之為完美胴體絕不為過！大家想欣賞到明日香嘅完美胴體以及絕色美景，就唔好錯過呢本《明日、愛の風香る。》寫真集喇！

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【地靈人美：枚方市 有書卷氣也有顏如玉】

好多人說話嘅時候都會帶有鄉音，不過有鄉音唔代表唔吸引，好似日本寫真界嘅美人兒清水藍里咁，早前喺深夜電視節目《女が女に怒る夜》當中，藍里就用帶有關西口音嘅嗲聲嗲氣迷惑男人，成功引起極大回響！

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【Model Hunter：我是小黑妞 Joss Cheung】

「大家好！我是Joss Cheung，大家可以叫我小黑妞！為甚麼有這個名字﹖因為我很愛戶外活動，也因為拍攝運動影片的關係，曬到一身古銅色，所以就被朋友改了小黑妞這個名字。

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【決性11點：傳統方法 玩得熱辣】

傳教士式真係一種相當矛盾嘅性愛體位，皆因英國情趣用品生產商Lovehoney早前做咗個調查，發現有三分之二嘅女受訪者表示經常玩呢種體位，但係當中大部分女士指未能從中獲得性高潮。

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【決性11點：原發性陽痿有冇得醫？】

「原發性陽痿」是一種先天性病症，患者多數於十多歲青春期時候冒現生理症狀。一般少男處於血氣方剛的性發育階段，陰莖通常易於勃起，但「原發性陽痿」的患者卻經常處於不反應期，陰莖受刺激時只會微弱勃起甚或不見起色，亦缺少晨勃和夜勃。

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