Panasonic ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 NR-BB278GS　節能又慳電

現代人生活追求品味，家庭電器除了可照顧生活的需要外，同時亦可融合廚房設計概念，Panasonic ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 NR-BB278GS採用玻璃面板設計，感覺時尚，配備ECONAVI智慧節能技術，自動學習家庭生活模式，選擇最合適的製冷時間，更有效省電節能。NR-BB278GS 更有"Ag"銀空氣淨化系統，有效消除99.9%細菌。備有變頻式(Inverter)壓縮機，有效節省電力，操作更寧靜，冷凍更快。



Panasonic ECONAVI智慧節能雙門雪櫃 NR-BB278GS有別於一般傳統雙門雪櫃，NR-BB278GS內置環迴送風系統，更均勻地送出冷風，達致更佳冷凍效果。設有上置LED 照明燈，令每一層儲存的食物都能清楚易見。強化玻璃層架，能承受100公斤重量。設有濕度控制蔬果保鮮格，能有效保存食物水分，備有"1 級" 能源標籤，省電節能。



建議零售價：HK$5,280

