【玄之又玄】年廿八未時　洗邋遢最易發

俗話有云：「年廿八洗邋遢，若然不洗豈會發。」「廿八」諧音「易發」，由於意頭好，所以很多人習慣在年廿八（即今日）進行大掃除，把家中的塵垢、霉氣一併掃走，以迎接新一年的來臨。根據玄學角度，污穢和破爛的東西代表一些凶象，而透過大掃除，或多或少可以改變整個格局，達到催運作用，因此想在新一年行好運，事前進行除舊迎新的動作是相當重要的！



【由灶位開始】

據奇門遁甲堪輿學家雲文子表示，今日未時（即下午1時至3時）最適合進行歲晚大掃除，即使清理時間過了吉時亦不緊要，只須在吉時內開始清潔便可，值得一提，灶位是整個居室的命脈，就像心臟一樣，所以大掃除可以由廚房的爐頭開始，再徹底清潔居室不同角落，最後才清理大門，自然可以把所有不如意事掃走。



【神位都要洗】

順帶一提，若家中有安放神位或供奉祖先，宜趁大掃除一併清洗。做法是盛一盆清水，內放幾片碌柚葉，利用新毛巾抹洗神像，以辟除污穢。如果家中供奉觀音，可在清水中加入鮮花瓣。抹洗完神像後，再抹神枱，之後最好進行「過火」儀式，即將神像放回原位後，燃點金銀紙各五張及一些壽金，在神像的上方轉五個圈，隨即把衣紙放進化寶盆內化掉便可。

