最後召集！團年必備鮑魚蘿蔔糕

農曆新年團年送禮樣樣講意頭及派頭，未有心水？或許尚鮑是新春好選擇。品牌推出2款鹹甜糕點，首推「尚鮑南非蠔皇慢煮鮑魚日本大根蘿蔔糕」，由自家米芝蓮大廚監制，選用優質日本大根蘿蔔配上200克南非鮮鮑魚粒、臘味及蝦米炮製而成，糕身軟糯，叫人回味。



喜愛甜糕的，大可以試試品牌首創的「西班牙花粉蜂蜜年糕」，選用西班牙有機天然乳化花蜜以全天然有機方法養殖，經低溫乳化過程處理，既保留營養，又富軟滑口感，並曾入圍東京「Honey Meister Competition 2016」最佳蜜糖；配以健康的花粉製作，清甜軟糯又健康。



想一次過試鮑魚與蘿蔔糕的滋味，可以選購「限量蠔皇慢煮野生鮑魚禮盒」（$1388），每盒附有原隻重達100克特大南非野生鮮鮑魚，並以自家星級蠔皇秘方烹調，鮮味迥然不同。而選購西班牙花粉蜂蜜年糕乙盒，亦送兩隻各25克蠔皇慢煮南非鮮鮑魚。



此外，品牌亦同步推出兩款鮑魚禮盒，分別是精選蠔皇慢煮鮑魚禮盒（$698，每盒附有原隻60克蠔皇慢煮南非鮮鮑魚）及滋味蠔皇慢煮鮑魚禮盒（$398，每盒附有兩隻各25克蠔皇慢煮南非鮮鮑魚）。優質鮑魚經大廚用心烹調，配以自家星級蠔皇秘方製作，與蘿蔔糕同吃，別同滋味。



大家亦可選購品牌另類之選的「緣‧幸福手工花麵禮盒」，日本人將手工花麵稱為手延麵，是古時日本藩主的御食，當地人亦會在節日買來餽贈親友。品牌選用富山縣砺波市庄川的水配合傳統食譜製作，麵條利用天然食材來調色，於半熟的時候編成花型，粉紅與白色交錯相當搶眼，更有祝福家庭美滿的意思。禮盒內更附有2隻50克南非鮑魚，用來送禮夠心思亦夠派頭。



尚鮑

地址：中環威靈頓街60號地下

電話： 2789 2128

網址：http://www.reignabalone.com

營業時間：10:00am-8:00pm