首屆「香港牛仔節」完滿結束

由創意香港贊助,職業訓練局(VTC)機構成員香港知專設計學院(HKDI)舉辦的首屆「香港牛仔節」已於2019年年 1月11 —27日一連三周成功舉辦,首兩兩星期活動於中環PMQ進行,最後一周末的活動則會移師到本港布業發源地–深水埗舉行,與市民一同分享這次盛會。三周活動至今已錄得超過十萬的參與人次,證明是次活動備受香港各界及大眾的支持。

活動得到多方業內人士的大力支持、籌辦團隊的努力及大眾的熱烈參與,最終於深水埗成功完滿結束,當日的 閉幕酒會有幸請到立法會紡織及製衣界功能界別議員 - 鍾國斌議員及國際知名時裝設計師 - Vivienne Tam出席, 為首屆「香港牛仔節」活動畫上完滿句句號。



多角度牛仔服飾展覽—讓大眾一次過欣賞多件牛仔服飾珍品及設計作為首屆



「香港牛仔節」,是次活動目標在於透過活動集結業內人仕,再藉著與大眾的相互交流,以提升社會大眾對牛仔時裝及文化的認識,以帶動及鼓勵本港設計及創意藝術發展。



首兩周活動於PMQ - 元創方舉行,作為打響頭炮的「KING OF FASHION: DENIM 牛仔服裝展」,場內邀請了 多個牛仔品牌及設計師,展出他們的牛仔珍藏及設計作品。



當中的五個展區包括:



1. 海外及本地的經典牛仔服飾品牌珍品展區 ,當中最矚目的可算是由Levi’s提供,有過百年歷史的古董級「牛王」Nevada jean。

2. 以製造業為主題的展區,介紹香港的牛仔服飾製造業由60年代至今的歷史及技術變化。

3. 十位新世代設計師的牛仔時裝作品展區,為展覽帶來前衞的設計概念。

4. HKDI時裝資料館珍藏展區,展出十件不同年代的國際知名品牌牛仔布服飾珍品,讓公眾了解80至00年代的高端牛仔服裝潮流演變。

5. LIVING WITH DENIM 展區,展出多位著名海內外設計師及藝術家作品,包括以牛仔為設計元素的藝術品、掛飾、畫作等,表現出如何將牛仔融入生活中。



牛仔市集嘉年華及工作坊—與眾同樂



除展覽外,活動也包括了具互動性的 DENIM BAZAAR 牛仔市集嘉年華及工作坊,市民大眾能與牛仔服飾的設計師,藝術家及收藏家交流及學習,提升大眾對牛仔服飾的了解,讓設計師與大眾相互啟發。市民亦可以透過參與設計師或品牌舉辦的工作坊,學習牛仔染色及舊衣升級改造的方法。



設九大區域的 DENIM BAZAAR 牛仔市集嘉年華包括:



「藝術與生活 Art & Lifestyle — 出售不同牛仔家品或生活用品,包括Tina Ho X 雅蘭床褥 x Hatch合廠 的環保再造家局用品。

「牛仔珍藏交流 Collectors」— 邀得本地牛仔珍藏家到場互相交流,展出他們來自世界各地的牛仔收藏品。

「印刷體驗坊 Printing Experience」— 讓公眾可以體驗傳統及現代印刷投術,在T恤上發揮創意。

「牛仔時裝節概念念店 Denim Festival Select Shop」— 出售HKDI校友的牛仔系列列。

「品牌 Brand」— 得到不同品牌支持如Aveda 提供髮型設計及Scotch & Soda 牛仔工作坊等。

「海外設計與藝術 Overseas Designers & Artists」— 邀得來自土耳其的Deniz Sağdıç、美國的Felipe Merida、台灣的Mia Cheung、日本的Yumiko Fukayama等知名知名設計師及藝術家參與。

「再造與古著 Remake & Vintage」—出售賣及展出著名古著店的收藏之外,亦會出售有一眾設計師及單位運用 解構及再造概念設計的產品。

「本地設計勢力 Local Fashion Force」— 邀得多位本地設計師參與,包括過去10年一直熱衷於街頭藝術、為工人設計耐穿牛仔服裝的Start From Zero成員Sonic Lam。

「咖啡及啤酒 Coffee & Beer」— 讓大家一邊享受小食及飲品,一邊投入牛仔世界。



牛仔服飾座談會 — 知識交流、帶動設計及創意藝術發展



活動同時帶來數場座談會,講者以不同角度分享牛仔服飾由文化以至設計的未來發展,同場設有問答環節,讓大眾也可以參與討論,透過業界與大眾的交流 ,提升社會大眾對牛仔時裝及文化的認識,同時發輝相互啟發 的作用。



善用過往經驗,展望未來發展 — 最後一周活動移師本港布業發源地的深水埗



牛仔節最後一個周末移師到本港布業發源地 — 深水埗,於基隆街及汝州街舉行。除了於基隆隆街舉辦 DENIM BAZAAR 牛仔市集嘉年華外,更把多間本地布業公司變身成展覽場地,展示不同元素的牛仔作品及富有香港 特色的陳列設計。



為讓HKDI的學生能更多參與在活動當中,在活動當天由Image Design的導師,以深水埗新舊交替及牛仔服飾作為主題,帶領著一眾學生及專業拍攝隊,進行行模特兒時裝服飾展示拍攝,走訪多間特色商舖 — 當中包括在港經營超過70年、座落3層高唐樓的「聯昌皮號」,以富本土特色環境為背景,拍攝一輯時尚照片和影片。讓學生們能透過參與由導師及專業團隊帶領的拍攝,以達至實踐學習的目標。



同時牛仔節流動車將變身成後台,公眾可進一步感受牛仔潮流及造型文化。



當天也舉辦了多場深水埗公眾導賞團,旨在讓參參與者深入了解布業的文化,同時也能了解到深水埗於數年間的變遷,由過往以布業為主的地區經濟,漸漸轉型為生活文化及設計的基地。



