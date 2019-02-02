年廿八　2招大「掃」除！

今日年廿八，又係時候洗邋遢！絲打們用碌柚葉沖涼之餘，別忘記為你的化妝工具洗白白！話晒每次化妝，化妝掃都會同皮膚親蜜接觸，如果唔好好清潔，就好易孳生細菌，帶來暗瘡、暗粒或皮膚敏感的煩惱！



現時坊間許多化妝品牌都有推出洗掃產品，選擇方面更是五花八門，包括各式專用清潔劑、清潔皂、洗掃墊和洗掃手套等。但假如你手頭上冇任何一款洗掃神器，又或想慳番個錢，可試試以卸妝水或洗頭水代替，幫家中大掃小掃洗邋遢！



第1招：洗大掃

但凡碎粉掃、胭脂掃或陰影掃都屬大掃一類。這類掃具大多以動物毛製造，所以可用洗頭水洗，之後再用護髮素就可以保持毛質順滑。



Steps：

1.將少量洗髮水倒入一杯清水，再攪拌至起泡。

2.將化妝妝掃頭放入水中搖晃，將化妝殘漬慢慢搖出來。若掃太污糟，可以指腹輕力揉搓掃頭。

3.準備另一杯清水，然後將化妝掃放入水杯內，以攪動的方式過水。

4.過水後，塗上護髮素及過水至流出的水呈透明。

5.洗乾淨後，以廚房紙吸乾掃內水分，再平放晾乾。



第2招：洗細掃

以動物毛製造的細掃，如眼影掃及攪掃，由於掃頭較小，可簡單利用卸妝水及化妝棉潔淨。



Steps：

1.在化妝棉上倒少量卸妝水，再將掃頭在化妝棉上輕力擦拭。

2.如果掃頭太污糟，可換另一塊沾濕了卸妝水的化妝棉，重複步驟1。

3.最後用清水沖淨及印乾水分，再晾乾便可。