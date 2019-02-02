順Phone快遞：勁量新手機　又玩升降鏡頭？

Energizer（勁量）的電池產品就係人都識，其實品牌近年都積極推出手機產品。早前就宣布2月尾舉行的世界行動通訊大會，將會一口氣發布26部新機，而部分型號已經有詳盡資料流出。當中最矚目首選全新的Ultimate系列，U620S Pop及U630S Pop兩部新機都大玩升降前置鏡頭，效果似足Vivo NEX，而且更升級至前置雙鏡頭，由1,600萬像素主及200萬像素副鏡頭組成，相信可以令自拍時景深效果更突出。



硬件方面，定位較高U620S Pop用上6.2吋全高清屏幕、MediaTek Helio P70處理器、3,200mAh電池、6GB RAM及128GB ROM。特別在於機背亦備有3鏡頭，包括1,600萬像素、500萬像素及200萬像素，但暫時未知各鏡頭的功能。



而屬入門級數的U630S Pop則改用6.3吋720p屏幕、MediaTek Helio P22處理器、3,500mAh電池、4GB RAM及64GB ROM。機背亦換上1,600萬、200萬像素雙鏡頭。暫時未知兩機的推出日期及售價，但真機相信會於世界行動通訊大會現身。





Samsung Smart Octopus都有得攞交通津貼

「公共交通費用補貼計劃」的補貼需要透過八達通領取，原來唔止實體八達通卡用戶攞到，就連Samsung Smart Octopus用戶都得，想知設定步驟、須知的話，就Click入內文睇吓喇！

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名導操刀！iPhone拍攝新春微電影

iPhone拍攝質素一向有保證，原來用來拍電影都仲得。內地名導演賈樟柯就以iPhone XS拍攝新春微電影《一個桶》，微電影已經上載至官網，兼且提供埋拍攝技巧，值得一睇。

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