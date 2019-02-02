Gadgets幫拖！　智能打掃家居

傳統上年廿八洗邋遢，自己同屋企當然都要打掃到乾乾淨淨。唔好以為打掃屋企一定要擒高擒低、身水身汗，只要有科技幫手，吸塵、拖地、抹窗甚至掉垃圾都可以幫你包辦，輕輕鬆鬆迎接豬年！



Ecovacs Deebot Ozmo Slim 清掃窄位

掃地、拖地可以話係最簡單但又最攰嘅家務之一，Ecovacs Deebot Ozmo Slim地面清潔機械人就集掃地、吸塵及拖地3項功能，內置硬地板模式，可以規劃並來回多次清潔同一位置，確保地面清潔。特別在於厚度只有5.7cm，可以輕鬆清潔櫃底、梳化底等窄位。用家更可透過《ECOVACS Home》App遙距設定自動清潔時間及模式，而且對應Amazon Echo等語音助手系統，口講就可以控制Ozmo Slim。



Wynd Plus的骰淨化空氣

空氣有咁多細菌、寵物皮屑、過敏原，大掃除當然要清理門戶！Wynd Plus智能空氣淨化機採用無線設計，水樽圓柱體機身放於屋企任何角落都得。機身設有空氣質素監測儀以及淨化機，空氣質素監測儀可夾於掛於手袋、衣領、外套等地方，實時監測空氣質素，而淨化機備有醫療級過濾網可捕捉99％、0.3微米以上的微粒，包括花粉、寵物皮屑等，並殺死99％細菌、病毒，再每秒輸出超過9公升的清潔空氣，屋企幾時都咁清新！



Winbot X無線抹窗

屋企玻璃窗位置高又難抹，兼有一定危險性！同樣係Ecovacs出品的Winbot X機身體積比上代大幅縮小，窗仔細細都啱用。Winbot X更用上無線設計，使用時毋須接駁電源，開機後Winbot X就會啟動抽風機將機身固定於玻璃上，再次平穩速度以弓字路線進行清潔，加上設有安全繩系統，機身亦有機底四角加入邊緣偵測感應器，用得安全。



Townew智能垃圾桶

包垃圾、再放回新垃圾袋，係咪覺得好煩呢？內地品牌Townew拓牛推出的智能垃圾桶應該幫到你。垃圾桶設計簡約，提供15.5升容量，頂蓋設有紅外線感應，用家接近時就會自動開蓋。智能在內置打包功能，長按Home鍵3秒垃圾桶就會自動將垃圾袋封口，用家取出垃圾袋後，就會自動更換新垃圾袋，唔使再擔心垃圾、菜汁弄污雙手。此外，機身更加入超載打包功能，可以感應垃圾高度延伸垃圾袋長度，就算垃圾多到超出桶口都冇問題。



米家聲波電動牙刷 刷得健康

講到清潔，當然唔少得清潔口腔。米家聲波電動牙刷採用磁懸浮聲波摩打，強勁動力帶動牙膏泡沫清潔牙齒間隙。內置標準模式、輕柔模式以及個人設定，用家可以自由選擇刷牙模式。牙刷更內置加速度感應器，可以感應刷牙姿勢，記錄每次刷牙區域及停留時間，透過App即可查閱報告。