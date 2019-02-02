三界五行：擇日安床好重要

黃曆擇日有安床，而家居風水三個重點：門、主、灶，主就是睡房，重點是床。床對其主人有多麼重要？看全世界有這麼一個共識：人的一生，有三分之一時間在床上度過。粗略計一計，每天24小時，假設每天睡8小時，剛好就佔三分之一時間了，假設一個人活到一百歲，童年時代可能每天睡得更多，嬰兒未學會走路前，除了飲奶、洗澡，差不多所有時間都在床上；到晚年，在養老院或醫院臥床的時間也很多；這一老一少的時間，剛好彌補青壯年時期捱夜讀書溫習為升學、兼職加班去拚搏、吃喝玩樂尋開心，每天睡眠不夠8小時的缺失。由於床是如此重要，所以黃曆就有安床的宜忌，以示對睡房的重視。



今時今日，安床的細節包括，新床購買後的安裝，移居時睡床的安裝，以及床上用品的鋪設和更換。明白這個道理，新居入伙、新房布置、嬰兒床安置，就有變通辦法，通常在傢俬店訂購睡床，如要按照顧客指定時間送貨上門並安裝，是有一定實際困難，如果傢俬店和運貨、安床的師傅無法按照顧客要求，那就要利用安床的折衷辦法去做，變通方法很簡單，擇日不如撞日，順其自然，甚麼時候送貨上門、安裝都可以，等到自選的安床吉日良辰，才清潔新床，把床的位置移正，然後鋪設床單和其他寢具。每年歲晚，床單被鋪一定要更換洗滌，查黃曆，今天宜做安床相關的工作。



方向宇