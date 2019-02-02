「猿」「美」超級碗　adidas by BAPE®

北美四大職業體育聯盟當中，港人最熟悉應該只有籃球NBA（National Basketball Association），但於北美地區嚟講，美式足球NFL（National Football League）先係當地最受歡迎、收視最高及最具商業價值的體育聯盟，遠高於排第二的棒球MLB（Major League Baseball）及排第四的冰球NHL（National Hockey League），去年四大聯盟中最高收入的運動員，亦是效力NFL球隊San Francisco 49ers的四分衞Jimmy Garoppolo。



每年NFL於二月第一個星期日（或一月最後一個星期日）舉行的年度冠軍賽Super Bowl，更加是美國上上下下全城投入的話題盛事，今年第53屆Super Bowl將會於2月3日在亞特蘭大舉行，戲碼就係由New England Patriots及Los Angeles Rams對戰爭奪冠軍，中場仲有Maroon 5做表演嘉賓。合作無間的「三間」及「猿人」亦決定為呢個年度體壇盛事再度攜手合作，推出adidas by BAPE® Super Bowl別注系列，以一系列採用招牌迷彩圖案打造的單品，幫大家賽前熱身。



當中鞋款方面就分別有專為速度型足球員而設的adizero 8.0 Cleats登場，軍綠色迷彩圖案鞋身以輕量舒適針織物料打造，SPRINTFRAME中底穩定器及SPRINTSTUDS外底則配上金色設計，提高穩定性及抓地力之餘仲夠晒搶眼。系列中另一款採用軍綠色迷彩及灰黑色迷彩設計的Ultra Boost，就以Primeknit鞋身配上全黑Color Boost中底，於鞋舌及鞋墊左右腳位置，分別有美國旗配色的BAPE® Head及金色三間細節以作點綴。