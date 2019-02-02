【Food Stop 】辦年貨靚海味揀手貼士

就快過年，我「美食婷」實在好期待，因為連續幾日有太多好嘢食，我最鍾意食咩？梗係花膠、鮑魚咁啦，不過我通常都係做等食嗰個而唔係入貨嗰個，如果你想知點揀靚貨唔想畀人呃，我不如搵個老前輩過大家兩招，佢就係上環老字號海味店創辦人李震熊先生，由矜貴的花膠、鮑魚，到親民的螺頭都有揀手貼士。



1.花膠：最靚當然是巴基斯坦鰵魚膠，揀選金黃又透光無血絲的的出品，尤以公膠最嫩最肥美，母膠較薄較粉。除此之外，另一款長身白魚膠，也是優質之選，看看猶如兔仔耳朵的魚肚尖位是否完整，浸發後會大2倍或以上，仔細看紋理，會隱約看到「人」字紋。



2.鮑魚：最靚的溏心鮑魚首選日本大網鮑，建議最好選擇南亞海嘯前出品，揀選時留意造型呈元寶狀，切出來吃時才會有質感。如果鮑身較扁身，有機會影響口感。另外要看看群邊，最好完整而無崩缺，才能保持身價。



3.海參：北海道及關東地區的出品最靚，拿上手聞到香氣，看看表面的針刺要多、要堅挺，另一邊開肚的小孔愈細愈好，靚的海參在浸發後可以大乾貨6倍或以上。



4.瑤柱：飽滿而呈金黃色，帶有濃郁香氣，以北海道宗谷瑤柱最優質。若然看到瑤柱保留了貝柱肉，必屬佳品。在運送過程中，有可能導致有少許鬆散，這些屬正常情況，如果沒有散掉分開，就沒有大問題。



5.螺頭：較為親民的款式屬體積較大的澳洲紅螺頭，在燈光照射下，透光而無雜質，拿起手有一定重量，不會輕飄飄便好。

