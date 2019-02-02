順風快遞：一次過睇晒新春旅遊優惠

阿聯酋航空 空中的賀年飛機餐

香港人雖然好鍾意旅行，但中餐始於是最好的Comfort food。年三十晚至初二（2月4日至6日）為與一眾旅客飛機上共渡新春，阿聯酋航空將為往返香港及杜拜航班送上家的味道，頭等及商務艙乘客可品嘗以中國傳統爆竹為造型的荔枝紅莓慕思配雲呢拿荔枝醬。前者更可獲贈精美賀年禮物籃，而經濟艙旅客亦可享用香橙蛋糕配香橙醬。此外，於2月8日至10日期間，凡於機上購物超過HK$741元，即可享受免稅商品八折優惠，讓您可舒適地安坐座位中輕鬆地為摯愛親朋挑選精美禮物。

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新加坡聖淘沙3日套票優惠

新加坡是不少家庭客的旅遊熱點，今個豬年聖淘沙名勝世界 （Resorts World Sentosa） 由即日至4月30日，會推出「熱帶家庭樂三日景點套票」，包括環球影城、S.E.A.海洋館（或水上探險樂園）及海事博物館，成人小童價格為SG$106及SG$86（約HK$618及HK$501），每個場館可進出一次。新春期間（即日至2月19日）環球影城會有「飛龍在天賀歲大遊行」和芝麻街表演「怪獸撈魚生」，與大家拜年。同期的S.E.A.海洋館則有海底舞龍表演，寓意大家年年有魚；加上大年初一吉祥開幕的名師雲集富貴街，讓大家可以求竹籤問卜，為新一年做足準備！

網址：https://www.rwsentosa.com/zh-hk/promotions/hktw-family-campaign

