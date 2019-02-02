名牌利是封大檢閱：時裝篇

近年利是封已成為名牌界的另一「戰場」，各大品牌都會花盡心思設計充滿特色及破格的利是封，不少更成為網上熱話。趁着農曆新年前同大家一齊檢閱各大品牌今個農曆新年推出的特別版利是封。



今日先為大家介紹時裝品牌的利是封設計，每年利是封設計都冠絕名牌界的Fendi，今年再度大熱勝出，利是封以品牌春夏主打的Baguette Bag做主題，Baguette形盒打開就見有立體花花裝飾，兩旁放有Baguette Bag款的利是封，華麗到極。Giuseppe Zanotti同Salvatore Ferragamo設計同樣出眾，Giuseppe Zanotti利是封以七彩花花設計，更附送一個紅色皮包方便大家擺放利是；Salvatore Ferragamo則參巧品牌的絲巾設計，最特別是附送一個迷你砌圖，大人小朋友玩都非常合適。



今年是豬年，當然有不少豬仔圖案利是封、Shanghai Tang、Shiatzy Chen、Paul Smith、RIMOWA、Swarovski、Hugo Boss、Longhcamp、Loro Piana及45R等品牌，就以不同風格演繹豬仔圖案。當中最搶鏡首推Shanghai Tang，以綠色及紅色為主色，飾以鏤空飛天豬圖案，設計七彩繽紛。