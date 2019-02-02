本日日本：熊本熊現身東京　同你一齊洗白白

熊本熊（酷MA萌）和東京都，大家會聯想到之前的彩繪火車，還是銀座的熊本館？新一年課長話要玩大Ｄ，年初二（2月6日）起，約定大家去東京都的押上溫泉大黒湯，來個Let's get wet洗邋遢！



所說的是位於墨田區橫川3丁目、距離東京晴空塔約600米的押上溫泉大黑湯(入場費：￥460，約HK$33)。這二戰後不久開業（1949年）的大眾浴場一直受居民愛載，近年更多了遊客慕名而來，因此課長決定來此宣傳。從入口暖簾到每個泡澡用水瓢，到處都會有課長的彩繪，而澡堂壁畫更由富士山變成熊本縣的阿蘇五岳；加上每天有各式熊本特產柑橘或柚子輪流漂浮在露天浴池內，希望大家就算身處東京也可感受熊本風味！



押上溫泉大黒湯

限定日期：2月6日至3月4日

營業時間：3:00pm~10:00am（星期一、三至五）、2:00pm~10:00am（星期六）、 1:00pm~10:00am（星期日）

地址：東京都墨田區横川3-12-14

網址：http://www.daikokuyu.com/

