番薯變多士　鹹甜餡料任你搭

唔知有幾人每朝都會烤多士做早餐呢？日日食會唔會覺得悶？其實多士爐唔一定只炮製麵包，IG@feelgoodfoodie就教大家利用健康的番薯片來代替，噴上油的番薯片烘烤後，軟硬適中又帶甜味，按個人喜好配上不同的餡料，如牛油果、水果、花生醬、芝士等，更甚者可以放隻煎蛋一樣得，真的任你配搭，鹹甜皆宜，每日食都唔怕悶呢！

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材料：

番薯 1個

油 少許

鹽 少許

牛油果片 半個

Hemp Seeds 少許

黑胡椒碎 少許

花生醬 少許

香蕉片 半條

果仁碎 少許

Ricotta Cheese 少許

Raspberry 數粒

椰絲 少許

蜜糖 少許

煎蛋 1隻

辣椒乾片 少許



做法：

1.番薯切4片，噴少許油，放入多士爐烤烘。

2.一塊加牛油果片、Hemp Seeds和黑胡椒碎。

3.一塊加花生醬、香蕉片、果仁碎。

4.一塊放Ricotta Cheese、Raspberry、椰絲和蜜糖。

5.一塊放煎蛋、辣椒乾片。