番薯變多士 鹹甜餡料任你搭
2019年02月02日 19:00
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以番薯片代替麵包做多士，餡料任你配搭。（互聯網）
唔知有幾人每朝都會烤多士做早餐呢？日日食會唔會覺得悶？其實多士爐唔一定只炮製麵包，IG@feelgoodfoodie就教大家利用健康的番薯片來代替，噴上油的番薯片烘烤後，軟硬適中又帶甜味，按個人喜好配上不同的餡料，如牛油果、水果、花生醬、芝士等，更甚者可以放隻煎蛋一樣得，真的任你配搭，鹹甜皆宜，每日食都唔怕悶呢！
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材料：
番薯 1個
油 少許
鹽 少許
牛油果片 半個
Hemp Seeds 少許
黑胡椒碎 少許
花生醬 少許
香蕉片 半條
果仁碎 少許
Ricotta Cheese 少許
Raspberry 數粒
椰絲 少許
蜜糖 少許
煎蛋 1隻
辣椒乾片 少許
做法：
1.番薯切4片，噴少許油，放入多士爐烤烘。
2.一塊加牛油果片、Hemp Seeds和黑胡椒碎。
3.一塊加花生醬、香蕉片、果仁碎。
4.一塊放Ricotta Cheese、Raspberry、椰絲和蜜糖。
5.一塊放煎蛋、辣椒乾片。