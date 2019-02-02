新年塗紅甲油招運　記得跟膚色去揀

農曆新年，很多女生都會應下節塗紅色甲油，搶眼又醒神，喜氣洋洋的感覺，好運就好像由指尖開始。大紅、深紅、橘紅、紫紅、淺紅……有那麼多不同的紅色選擇，到底那個紅色才適合自己？其實揀紅色甲油的技巧跟揀唇膏差不多，就是要跟自己的膚色去選擇，因為一個適合的紅色唔單只好看，更可以幫你改善膚色問題。今次會針對4種膚色去選擇合適的紅調，分別是白晳膚色、粉嫰紅潤、黝黑膚色和偏黃肌，女生們快來對號入座。



1）白晳膚色：擁有白晳雙手的女生基本上塗甚麼顏色也好看，不過因為皮膚白，所以最好還是避開那些飽和度高，如大紅和橘紅，因為距離感太強烈，宜選擇粉嫩一點的淺紅色或蜜桃紅。



2）膚色偏黃：偏黃的雙手容易顯老，想顯白就不要塗亮暖色的甲油，如帶黃和橙調的橘紅色都不適合；可以用帶藍色調的紅色來改善黃肌感，如比膚色更深的豆沙紅和啡紅色，都會有意想不到的顯白效果。



3）粉嫩紅潤：擁有粉嫩紅潤肌膚的女生宜選擇暖色調，如大紅和桃紅色，有助平衡膚色。



4）黝黑膚色：膚色偏黑的女生很適合飽和度高的大紅或橘紅，看起來很有時髦感；不過要避免深紅色系，否則雙手看起來會更暗沉。