海盜高達X1　重現核戰機分離合體

如你是高達迷又喜歡超合金的話，這款Bandai推出Metal Build新一員海盜高達 X1（Crossbone Gundam X1）就非買不可了，機體來自長谷川裕一於94年繪畫的漫畫《機動戰士海盜高達》，首次將海盜元素融入機動戰士中，因大受歡迎而陸續推出續作及短篇外傳故事，而今次Metal Build版，握上手的金屬質感一流，關節可動程度，及細緻的上色都達系列中的頂級水準，加上能重現核戰機分離合體結構，絕對是必買之作。



原祖高達的核戰機設在腰部，而海盜高達 X1就設在背部，而今次MB版亦實現了核心戰機的分離合體結構，只需將核戰機的機首向下扭曲，就能水平插入海盜高達 X1的背部，核戰機尾設有4支巨型的噴射器，合體後就能跟足原著張開成X字形，極有氣勢。齊全的武器配件亦是今次MB版的賣點，附設有光束斬刀Beam Zanber及破壞槍Buster Gun，兩者分析結合即成為斬刀破壞槍Zan Buster，裙甲更能變成剪形錨Scissor Anchor，透過鎖鏈連接上腰部，剪形錨前端呈夾子狀，用於捕捉敵人，同時更備有光束盾、光束劍、刺刀等等，光束刺刀除了手握外，更能裝在腳板底，相當靈活。此外，更備有由長谷川裕一設計的機械鸚鵡，屬無人偵察機，雖然細細隻，但無論尾巴、爪、身體、翼，甚至頭冠都可動，製作得極細緻。



披風內藏骨架超飄逸

海盜高達 X1來自漫畫，雖然從未動畫化，但在高達迷心中一直擁有高人氣，而且今次MB版無論在造型、做工及上色都相當高水準，最搶眼的是為了重現原著中能反射光束武器的Anti Beam Coating披風，MB版在布質披風內藏了骨架，能跟足原著般做出種種充滿飄逸感的動作，而且頭部設有2款可自由更換，一款是正常狀態，另一款只需輕拉頭部頂冠，就能打開鬼面具變成「開口」狀態，夠晒細緻，造型基本上跟足原著，只是為了睇落更雄偉而稍稍拉長了身形，算是MB系列的傳統之一，而且握上手極富重量感，全因手腳都內藏有雙重金屬關節，大大提升了可動幅度，而且關節製造得很緊，令擺動作時顯得更穩陣。