【生活夜校】豬豬「產能」不盡 　「高潮」無窮？

世界各地人類開始飼養家豬可追溯到16世紀，而根據世界糧食組織統計，目前全球有超過10億頭活豬，超過400個豬種。單單在中國擁有地方豬品種達64個，而美國則有9個，中國活豬數目為全球第一，約有4.76億頭，第二名為美國，約有6.49千萬隻。



豬種甚多，但母豬繁殖年限一般為10-15年，繁殖旺盛期一般以2-3歲，二胎到七胎為好。老齡母豬「產能」各項指標不斷下降，再就是母豬產仔胎數多之後，乳頭很難保證完好。至於每胎生多少則要視乎品種而定，一般在6到12隻之間，一年最多生二胎。母豬妊娠期平均114天（108—120天）。哺乳期約3周齡～2個月（最短3周齡、最長2個月）。一般採取春配秋產；秋配春產。年產二胎，半年一窩。有報道指目前全世界最「多產」的豬種是台灣梅山豬，最高紀錄是一胎32隻。而中國亦有被喻為「母豬戰鬥機」的太湖豬，一胎能生20幾隻豬仔，性格溫順且好飼養，從不挑食兼抗病能力強，缺點就是唔多靚仔囉！



講完豬「產能」，究竟豬發情又是如何呢？據台灣農業委員會家畜衛生試驗所網站表示，如採取自然交配方法，一頭成熟公豬會產大量的費洛蒙，氣味會刺激母豬發情。將公豬擺放在母豬群頭前。其行為為求愛過程的第一階段。將母豬安置在離公豬至少一英尺遠的距離。讓母豬在交配時才看見公豬是最理想的狀況。若母豬只發情但並無交配慾望時，飼養員可嘗試換不同的公豬，而豬的交配時長通常為4-5分鐘，最長能達到20分鐘。但多年來坊間有謠言指公豬的性高潮可持續 30 分鐘。其實不過是推測，理由是世界對公豬採用人工採精——「手握採精法（gloved hand）」， 一頭公豬射精的持續時間平均為 6 分鐘左右。但亦有公豬能持續射精長達 31 分鐘。



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