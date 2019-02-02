【決性11點】中女絲襪谷：紅底谷一谷

「我想問你哋興唔興買新底底過年架？」肥比

「做乜咁問？」阿田

「其實我自己唔興，不過我男朋友今年話要買新底，仲要係紅底添~」肥比

「男人老狗咁姣？」Joe君

「佢話想今年旺一旺喎，原本佢今年有機會升職，點知個老細畀條女上咗位。」肥比

「老細畀條女上咗？抵輸啦。」Joe君

「痴線，你睇咩呀？係上咗位唔係上咗！」阿田

「唓~咪一Q樣」Joe君



「哎唷~無陰功囉，畀啲西人上位。」艾美美

「唔係西人呀，係同胞。」肥比

「阿囡~此西不同彼西呀。」Joe君



「咩呀？」肥比

「西臉個西」艾美美

「即係臭....」阿田

「得得得，我明！」肥比



「其實你條仔唔應該買紅底，應該去打小人。」Joe君

「打咗架啦，之前我陪佢去嘅。」肥比

「你兩個後生咁迷信嘅」艾美美

「咁有啲嘢做咗好過無啦。」肥比



「嗰條女係咪姣個老細先上到位架？」Joe君

「我點知啫，只知佢似係四川人，做咗兩、三年就坐經理位啦~我男朋友做咗8年啦」肥比

「好明顯係人才。」阿田

「有身材咋掛？」艾美美

「你話呢？」阿田



「唉~估唔到我哋啲港女唔夠人爭仔，連啲港仔都唔夠人哋爭上位」Joe君

「使唔使押晒韻？」艾美美



「陣間收工我諗住去買底底啦，你哋去唔去呀？」肥比

「陪你買男人底褲？」艾美美

「買完男底咪一齊去買紅爸紅底囉？」肥比

「咁迷信？」阿田

「公司近年乜都cut，人又cut 畢直又cut,要邪一邪谷旺自己！」肥比

「我諗谷胸搵個新老細實際啲囉！」阿田