【地靈人美】琦玉美人　感受天地靈氣

日本唔少寫真美人兒都有飼養寵物，一般都係養貓或者係養狗，而出身於埼玉縣嘅清純美人兒星名美津紀就別樹一格，鍾意飼養鸚鵡。星名美津紀身材火辣、凹凸有致，加上一副純真又可愛嘅面孔，形象又夠健康討好，出道以來一直都深受寫真迷喜愛，最近其個人社交網嘅關注人數更加已經累積達十萬人咁多，呢個好消息仲得到日本媒體廣泛報道添！星名美津紀確係魅力驚人，但係社交網關注人數增加，可以係同佢成日出動所飼養嘅三隻鸚鵡有關，因為從其社交網當中可見美津紀愛鸚如子，完全冇用籠或腳鎖限制三隻鸚鵡活動，由佢地通屋走，而美津紀經常喺佢哋嘅陪伴之後食飯、睇書、睇電視，場面相當溫馨，咁多人睇美津紀嘅社交網可能正係拜班鸚鵡仔所賜。



星名美津紀咁鍾意撚雀，唔知同佢出身琦王縣有無關係呢？雖然埼玉縣與東京接壤，不過自然風光非常豐富。其中國有國營武藏丘陵森林公園，一到冬天，便有許多野生鳥類在此過冬，在此漫步，隨時可以觀賞到珍稀的鳥類。公園內還設有鳥類咖啡館，讓大家在冬季，不用冒着寒風也可觀賞雀鳥啊！若你來到這裏，相信也會像星名美津紀那樣愛上雀鳥呢！



而在埼玉縣的秩父，由於開發歷史悠久，更有豐富的人文信仰，其中秩父三社（三峰神社、寶登山神社、秩父神社)，在四周的杉木林圍繞之下，令人感受到莊嚴之氣氛，四周就像匯聚了天地靈氣，即使有眾多煩惱，也可頓時洗去！