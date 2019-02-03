【心理測驗】一棵樹測出你是哪位豬隊友！

過幾天就是己亥豬年，今年豬仔一定大發神威！

豬仔肥嘟嘟，走起路來傻傻笨笨，形象討好，一直以來，更成為不少動畫或電影的主角。人人開口埋口都是「豬咁蠢」、「豬兜」，但銀幕上的豬仔各有不的的任務，或許基於天資，初期不為人看好，但憑著鍥而不捨的努力，終於創出新天地！

今次便以豬仔為心理測驗的主題，究竟你是哪齣動畫或電影的豬仔呢？從而窺探你在別人眼中的性格。





【問題】

以下有4棵種在不同位置的林蔭大樹，純粹憑內心感覺，你最想靠近的是哪一棵？



A.海邊旁的大樹

B.孤島上的大樹

C.高山上的大樹

D.斜坡上的大樹



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選擇A：你是小豬Piglet 外柔內剛

小豬Piglet有句名言：「我是隻非常小的動物，本來就沒有勇氣做事。」你跟Piglet一樣，對朋友忠實又慷慨，個性害羞，話不多但有點神經質，對所有事都沒有安全感，也特別膽小。柔弱的外表，原來隱藏着堅強過人的決心，尤其是當朋友處在危難的時候，你會義不容辭提供幫助，甚至願意作出英勇無畏的行動。因為你相信，好朋友總會在自己附近，默默守護自己，所以你也願意為對方赴湯蹈火。



選擇B：你是麥兜 正直善良

麥兜長得不帥，資質平平，是公認的「死蠢」典範，但憑着單純樂觀的性格，最終創造了屬於自己的美麗世界。世上無完人，正直善良的你，更是眾人眼中平平無奇的小角色。自問天資不算聰敏，但卻對未來充滿期待，活在努力追求夢想的日子裏。希望、失望、希望、失望……似乎失望比成功的次數為多，屢屢嘗到失敗的人生經歷，可是卻沒有磨滅你對生命的熱誠，默默地繼續做好本分。



選擇C：你是小豬嘜 堅定不屈

還記得90年代澳洲合家歡電影《寶貝小豬嘜》（Babe）？農場中的動物，各有上天注定的工作，但小豬嘜卻認定自己是一隻「牧羊犬」，並奪得牧羊高手大賽冠軍。現實中的你，天生樂觀開朗，身上總有用之不盡的決心，深信抱著堅定不移的精神，一定能將困難迎刃而解。當別人感到灰心，你總是積極的鼓勵大家：「未試過，點會知唔得呢？」你不輕易認輸的精神，有時也會振奮人心，合力排除萬難，令問題出現一絲曙光。



選擇D：你是Peppa Pig 性情中人

英國人氣兒童動畫《Peppa Pig》的主角，是位5歲的小豬女Peppa Pig，雖喜歡將自己打扮成小仙女或公主，但骨子裏卻像男孩般調皮。你是個典型的性情中人，感情豐富，何嘗不是跟Peppa Pig一模一樣，天生率性，享受每天平凡但知足的日子。經常按着自己的本心而活，不懂掩飾情感？家人對你無微不至，作弄他們也是你的生活樂趣之一，但當他們遇到困難，你總是第一個衝出來幫助他們的人。

